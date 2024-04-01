Происшествия Погиб рабочий, попавший под завал в свердловской шахте 01 апреля 2024 в 22:42 Размер текста - 17 + ЧП произошло вечером 1 апреля (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Последний рабочий, попавший под завал в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Один рабочий погиб», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Других четырех сотрудников вытащили на поверхность: один находится в тяжелом состоянии, у двоих — травмы средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Последний рабочий, попавший под завал в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Один рабочий погиб», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Других четырех сотрудников вытащили на поверхность: один находится в тяжелом состоянии, у двоих — травмы средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям