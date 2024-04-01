Погиб рабочий, попавший под завал в свердловской шахте

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Пресс-тур по Центру истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Екатеринбург , лопаты, инструменты, кирки
ЧП произошло вечером 1 апреля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

Последний рабочий, попавший под завал в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Один рабочий погиб», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Других четырех сотрудников вытащили на поверхность: один находится в тяжелом состоянии, у двоих — травмы средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации.

ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Последний рабочий, попавший под завал в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Один рабочий погиб», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Других четырех сотрудников вытащили на поверхность: один находится в тяжелом состоянии, у двоих — травмы средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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