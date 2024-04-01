Погиб рабочий, попавший под завал в свердловской шахте

Последний рабочий, попавший под завал в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.
«Один рабочий погиб», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Других четырех сотрудников вытащили на поверхность: один находится в тяжелом состоянии, у двоих — травмы средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации.
ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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