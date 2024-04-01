В Тюмени взлетели цены на дома и коттеджи

В Тюмени с начала 2024 года аналитики зафиксировали резкое повышение стоимости загородной недвижимости. По данным сервиса Restate, рост цен составил почти 15%.
«С конца прошлого года средняя стоимость домов и коттеджей в Тюмени выросла на 14,1%. Цена объекта на рынке загородной недвижимости на 21 марта составляет — 10,2 миллиона рублей. В последних числа декабря 2023 года этот показатель составлял 8,8 миллиона рублей», — следует из информации на сайте.
При этом стоимость земельных участков в черте города в марте начала снижаться. По данным аналитиков на конец месяца средняя цена сотки земли находится на уровне 263 тысяч рублей — падение на 2,5% за 2 недели.
В крупном областном центре — Тобольске, аналитики, напротив, зафиксировали всплеск цен на дома и коттеджи. За март они выросли более чем на 40%. По состоянию на 21 марта средняя стоимость объекта загородной недвижимости в городе составляет 6 000 000 рублей.
В Тюменской области с конца прошлого года резко выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. Число объявлений о продаже домов за период увеличилось на 23%.
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В Тюмени с начала 2024 года аналитики зафиксировали резкое повышение стоимости загородной недвижимости. По данным сервиса Restate, рост цен составил почти 15%. «С конца прошлого года средняя стоимость домов и коттеджей в Тюмени выросла на 14,1%. Цена объекта на рынке загородной недвижимости на 21 марта составляет — 10,2 миллиона рублей. В последних числа декабря 2023 года этот показатель составлял 8,8 миллиона рублей», — следует из информации на сайте. При этом стоимость земельных участков в черте города в марте начала снижаться. По данным аналитиков на конец месяца средняя цена сотки земли находится на уровне 263 тысяч рублей — падение на 2,5% за 2 недели. В крупном областном центре — Тобольске, аналитики, напротив, зафиксировали всплеск цен на дома и коттеджи. За март они выросли более чем на 40%. По состоянию на 21 марта средняя стоимость объекта загородной недвижимости в городе составляет 6 000 000 рублей. В Тюменской области с конца прошлого года резко выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. Число объявлений о продаже домов за период увеличилось на 23%.