01 апреля 2024

В Тюмени взлетели цены на дома и коттеджи

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
Стоимость коттеджа в Тюмени составляет в среднем чуть более 10 млн рублей Фото:

В Тюмени с начала 2024 года аналитики зафиксировали резкое повышение стоимости загородной недвижимости. По данным сервиса Restate, рост цен составил почти 15%.

«С конца прошлого года средняя стоимость домов и коттеджей в Тюмени выросла на 14,1%. Цена объекта на рынке загородной недвижимости на 21 марта составляет — 10,2 миллиона рублей. В последних числа декабря 2023 года этот показатель составлял 8,8 миллиона рублей», — следует из информации на сайте.

При этом стоимость земельных участков в черте города в марте начала снижаться. По данным аналитиков на конец месяца средняя цена сотки земли находится на уровне 263 тысяч рублей — падение на 2,5% за 2 недели.

В крупном областном центре — Тобольске, аналитики, напротив, зафиксировали всплеск цен на дома и коттеджи. За март они выросли более чем на 40%. По состоянию на 21 марта средняя стоимость объекта загородной недвижимости в городе составляет 6 000 000 рублей.

В Тюменской области с конца прошлого года резко выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. Число объявлений о продаже домов за период увеличилось на 23%.

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В Тюмени с начала 2024 года аналитики зафиксировали резкое повышение стоимости загородной недвижимости. По данным сервиса Restate, рост цен составил почти 15%. «С конца прошлого года средняя стоимость домов и коттеджей в Тюмени выросла на 14,1%. Цена объекта на рынке загородной недвижимости на 21 марта составляет — 10,2 миллиона рублей. В последних числа декабря 2023 года этот показатель составлял 8,8 миллиона рублей», — следует из информации на сайте. При этом стоимость земельных участков в черте города в марте начала снижаться. По данным аналитиков на конец месяца средняя цена сотки земли находится на уровне 263 тысяч рублей — падение на 2,5% за 2 недели. В крупном областном центре — Тобольске, аналитики, напротив, зафиксировали всплеск цен на дома и коттеджи. За март они выросли более чем на 40%. По состоянию на 21 марта средняя стоимость объекта загородной недвижимости в городе составляет 6 000 000 рублей. В Тюменской области с конца прошлого года резко выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. Число объявлений о продаже домов за период увеличилось на 23%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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