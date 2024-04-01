Лолита рассказала о потере голосовых связок из-за климакса

Российская певица Лолита Милявская сообщила, что с возрастом ей стало сложно петь. Из-за климакса у нее произошли изменения голосовых связок, заявила артистка в интервью.
«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — сообщила Милявская в разговоре с режиссером и телеведущей Валерией Германикой на Youtube-канале «Лера в Большом Городе».
Сейчас состояние Милявской нормализовалось, она готова к новым свершениям. «Я просто спустя два года себя собрала», — добавила Лолита.
Ранее Милявская пожаловалась на письма от граждан с призывом убрать ее из новогодних передач. Людей возмутило ее участием в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она шла на арт-выставку, а не на вечеринку, пишет RT.
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