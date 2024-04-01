Лолита рассказала о потере голосовых связок из-за климакса

02 апреля 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Милявская заявила, что пережила длительный период, когда ее не посещало вдохновение Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская певица Лолита Милявская сообщила, что с возрастом ей стало сложно петь. Из-за климакса у нее произошли изменения голосовых связок, заявила артистка в интервью. «У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — сообщила Милявская в разговоре с режиссером и телеведущей Валерией Германикой на Youtube-канале «Лера в Большом Городе». Сейчас состояние Милявской нормализовалось, она готова к новым свершениям. «Я просто спустя два года себя собрала», — добавила Лолита. Ранее Милявская пожаловалась на письма от граждан с призывом убрать ее из новогодних передач. Людей возмутило ее участием в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она шла на арт-выставку, а не на вечеринку, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Лолита Милявская сообщила, что с возрастом ей стало сложно петь. Из-за климакса у нее произошли изменения голосовых связок, заявила артистка в интервью. «У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — сообщила Милявская в разговоре с режиссером и телеведущей Валерией Германикой на Youtube-канале «Лера в Большом Городе». Сейчас состояние Милявской нормализовалось, она готова к новым свершениям. «Я просто спустя два года себя собрала», — добавила Лолита. Ранее Милявская пожаловалась на письма от граждан с призывом убрать ее из новогодних передач. Людей возмутило ее участием в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она шла на арт-выставку, а не на вечеринку, пишет RT.