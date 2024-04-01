01 апреля 2024

Лолита рассказала о потере голосовых связок из-за климакса

© Служба новостей «URA.RU»
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Милявская заявила, что пережила длительный период, когда ее не посещало вдохновение Фото:

Российская певица Лолита Милявская сообщила, что с возрастом ей стало сложно петь. Из-за климакса у нее произошли изменения голосовых связок, заявила артистка в интервью.

«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — сообщила Милявская в разговоре с режиссером и телеведущей Валерией Германикой на Youtube-канале «Лера в Большом Городе».

Сейчас состояние Милявской нормализовалось, она готова к новым свершениям. «Я просто спустя два года себя собрала», — добавила Лолита.

Ранее Милявская пожаловалась на письма от граждан с призывом убрать ее из новогодних передач. Людей возмутило ее участием в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она шла на арт-выставку, а не на вечеринку, пишет RT.

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Российская певица Лолита Милявская сообщила, что с возрастом ей стало сложно петь. Из-за климакса у нее произошли изменения голосовых связок, заявила артистка в интервью. «У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — сообщила Милявская в разговоре с режиссером и телеведущей Валерией Германикой на Youtube-канале «Лера в Большом Городе». Сейчас состояние Милявской нормализовалось, она готова к новым свершениям. «Я просто спустя два года себя собрала», — добавила Лолита. Ранее Милявская пожаловалась на письма от граждан с призывом убрать ее из новогодних передач. Людей возмутило ее участием в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она шла на арт-выставку, а не на вечеринку, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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