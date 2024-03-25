Как Курган готовится к весеннему паводку

В рамках противопаводковых мероприятий в Кургане обходят горожан и вывозят снег

26 марта 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Резкое повышение уровня воды в реках может привести к повторению паводка 2016 года, передают синоптики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть рек Курганской области во время весеннего паводка выйдет из берегов. По данным метеорологов, пик этого природного явления придется на середину апреля. В областном центре с населением проводятся тематические беседы, а коммунальщики продолжают вывозить снег с городских улиц. Подробнее о мерах, которые реализуются на территории в канун паводкового сезона — читайте в материале URA.RU. Подготовку к паводку обсудили в мэрии Кургана В рамках противопаводковых мероприятий спасатели совершают обходы населения, проживающего в предполагаемой подтопляемой зоне. Курганцам вручают памятки с информацией о том, как нужно вести себя, когда придет «большая вода». Горожанам разъясняют, что необходимо ставить на учет и регистрировать собственное имущество. В случае ущерба это позволит получить компенсацию. Соответствующая работа была начата неделю назад. В сообщении на сайте мэрии Кургана указано, что подготовка к паводку стала одной из главных тем прошедшего совещания в городской администрации. Перед паводком из Кургана вывозят тонны снега Перед паводковым сезоном с территории курганских микрорайонов продолжают вывозить снег. За прошедшую неделю с улиц Локомотивного, Западного, Северного, Восточного, Кулацкого и Рябково убрано более 15 тысяч тонн снега. Продолжается пропаривание труб и промывка ливневой канализации. Специалисты проводят ревизию дамбы. Работа в этом направлении будет продолжена на текущей неделе, отметили в мэрии. Главные заявления властей о паводке в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводковому сезону. Исполняющий обязанности главы областного департамента природных ресурсов Валерий Земляных напомнил гражданам, какие территории могут попасть в зону подтопления. Мэр Кетовского округа Олег Язовских рекомендовал запасаться едой на случай чрезвычайной ситуации. Глава Шадринска Антон Мокан заявил, что власти готовятся к половодью после 10 апреля. Мэр Каргапольского округа Евгений Ленков опасается, что река Миасс может выйти на поверхность моста на автодороге к деревне Жарникова. Врио главы Кургана Анастасия Аргышева отметила, что горожанам необходимо следить за пожилыми родственниками, маломобильными членами семьи и детьми. В случае ЧП нужно быть готовыми вместе с ними покинуть дом, сказала она. При этом в городской политэлите волнуются из-за того, что Курган остается без мэра в преддверии паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть рек Курганской области во время весеннего паводка выйдет из берегов. По данным метеорологов, пик этого природного явления придется на середину апреля. В областном центре с населением проводятся тематические беседы, а коммунальщики продолжают вывозить снег с городских улиц. Подробнее о мерах, которые реализуются на территории в канун паводкового сезона — читайте в материале URA.RU. В рамках противопаводковых мероприятий спасатели совершают обходы населения, проживающего в предполагаемой подтопляемой зоне. Курганцам вручают памятки с информацией о том, как нужно вести себя, когда придет «большая вода». Горожанам разъясняют, что необходимо ставить на учет и регистрировать собственное имущество. В случае ущерба это позволит получить компенсацию. Соответствующая работа была начата неделю назад. В сообщении на сайте мэрии Кургана указано, что подготовка к паводку стала одной из главных тем прошедшего совещания в городской администрации. Перед паводковым сезоном с территории курганских микрорайонов продолжают вывозить снег. За прошедшую неделю с улиц Локомотивного, Западного, Северного, Восточного, Кулацкого и Рябково убрано более 15 тысяч тонн снега. Продолжается пропаривание труб и промывка ливневой канализации. Специалисты проводят ревизию дамбы. Работа в этом направлении будет продолжена на текущей неделе, отметили в мэрии. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводковому сезону. Исполняющий обязанности главы областного департамента природных ресурсов Валерий Земляных напомнил гражданам, какие территории могут попасть в зону подтопления. Мэр Кетовского округа Олег Язовских рекомендовал запасаться едой на случай чрезвычайной ситуации. Глава Шадринска Антон Мокан заявил, что власти готовятся к половодью после 10 апреля. Мэр Каргапольского округа Евгений Ленков опасается, что река Миасс может выйти на поверхность моста на автодороге к деревне Жарникова. Врио главы Кургана Анастасия Аргышева отметила, что горожанам необходимо следить за пожилыми родственниками, маломобильными членами семьи и детьми. В случае ЧП нужно быть готовыми вместе с ними покинуть дом, сказала она. При этом в городской политэлите волнуются из-за того, что Курган остается без мэра в преддверии паводка.