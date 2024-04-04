В Куртамыше приступили к эвакуации жителей из подтопленных домов

В городе Куртамыше (Курганская область) проводится эвакуация жителей 13 домов из-за угрозы подтопления. Свои жилища уже покинули 29 человек. По данным пресс-службы правительства региона, на территорию для контроля ситуации прибыл заместитель губернатора Станислав Носков.
«Станислав Носков выехал в Куртамыш, где сейчас проводится эвакуация жителей 13 домов, к которым подошла вода. Уже эвакуированы 29 человек», — написано в telegram-канале ведомства.
В зоне риска находятся еще 17 домов. Их хозяев также ожидает эвакуация. Граждане размещаются у родственников. Тех, кому некуда уезжать, направляются в пункт временного размещения населения, который развернут в местном центре культуры. Для этого на территории дежурит автобус. К месту происшествия дополнительно направлены спасатели и плавсредство.
Ранее глава округа Андрей Гвоздев просил жителей нескольких улиц Куртамыша не оставаться в домах на ночь. Он отмечал, что эвакуация носит превентивный характер и причин для паники нет.
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В городе Куртамыше (Курганская область) проводится эвакуация жителей 13 домов из-за угрозы подтопления. Свои жилища уже покинули 29 человек. По данным пресс-службы правительства региона, на территорию для контроля ситуации прибыл заместитель губернатора Станислав Носков. «Станислав Носков выехал в Куртамыш, где сейчас проводится эвакуация жителей 13 домов, к которым подошла вода. Уже эвакуированы 29 человек», — написано в telegram-канале ведомства. В зоне риска находятся еще 17 домов. Их хозяев также ожидает эвакуация. Граждане размещаются у родственников. Тех, кому некуда уезжать, направляются в пункт временного размещения населения, который развернут в местном центре культуры. Для этого на территории дежурит автобус. К месту происшествия дополнительно направлены спасатели и плавсредство. Ранее глава округа Андрей Гвоздев просил жителей нескольких улиц Куртамыша не оставаться в домах на ночь. Он отмечал, что эвакуация носит превентивный характер и причин для паники нет.