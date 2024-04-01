01 апреля 2024

Перед отремонтированным мостом в Кургане образовались огромные ямы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямы перед Чеховским мостом. Курган , разбитая дорога, ямы в асфальте, чеховский мост, ямы в дороге
Ямы на дороге мешают движению транспорта Фото:

В Кургане у Чеховского путепровода, который был капитально отремонтирован, образовались большие ямы, мешающие движению автомобилей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на месте с разрушенным дорожным полотном.

«У въезда на Чеховский путепровод на асфальтовом покрытии образовались огромные ямы. Они затормаживают поток автомобилей, съезжающих с моста. Водителям приходится значительно сбавлять скорость», — пояснил корреспондент.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию города Кургана с уточнением информации о том, когда будет производиться ремонт, а также выполнит ли его подрядчик по гарантии. Оперативно получить ответ не удалось, новость будет дополнена после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что после капитального ремонта в Кургане открыт Чеховский мост. Объект был сдан подрядчиком на три месяца раньше срока.

Ямы перед Чеховским мостом. Курган
Машины сбавляют скорость перед ямами
Фото:

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В Кургане у Чеховского путепровода, который был капитально отремонтирован, образовались большие ямы, мешающие движению автомобилей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на месте с разрушенным дорожным полотном. «У въезда на Чеховский путепровод на асфальтовом покрытии образовались огромные ямы. Они затормаживают поток автомобилей, съезжающих с моста. Водителям приходится значительно сбавлять скорость», — пояснил корреспондент. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию города Кургана с уточнением информации о том, когда будет производиться ремонт, а также выполнит ли его подрядчик по гарантии. Оперативно получить ответ не удалось, новость будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что после капитального ремонта в Кургане открыт Чеховский мост. Объект был сдан подрядчиком на три месяца раньше срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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