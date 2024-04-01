В Кургане у Чеховского путепровода, который был капитально отремонтирован, образовались большие ямы, мешающие движению автомобилей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на месте с разрушенным дорожным полотном.
«У въезда на Чеховский путепровод на асфальтовом покрытии образовались огромные ямы. Они затормаживают поток автомобилей, съезжающих с моста. Водителям приходится значительно сбавлять скорость», — пояснил корреспондент.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию города Кургана с уточнением информации о том, когда будет производиться ремонт, а также выполнит ли его подрядчик по гарантии. Оперативно получить ответ не удалось, новость будет дополнена после получения ответа.
Ранее URA.RU писало, что после капитального ремонта в Кургане открыт Чеховский мост. Объект был сдан подрядчиком на три месяца раньше срока.
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В Кургане у Чеховского путепровода, который был капитально отремонтирован, образовались большие ямы, мешающие движению автомобилей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на месте с разрушенным дорожным полотном. «У въезда на Чеховский путепровод на асфальтовом покрытии образовались огромные ямы. Они затормаживают поток автомобилей, съезжающих с моста. Водителям приходится значительно сбавлять скорость», — пояснил корреспондент. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию города Кургана с уточнением информации о том, когда будет производиться ремонт, а также выполнит ли его подрядчик по гарантии. Оперативно получить ответ не удалось, новость будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что после капитального ремонта в Кургане открыт Чеховский мост. Объект был сдан подрядчиком на три месяца раньше срока.