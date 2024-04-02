В Канаде объяснили, как Россия победила санкции Запада за 4 шага

The Globe and Mail: РФ победила санкции Запада за 4 шага

02 апреля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Экономика РФ в 2023 году восстановилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия переключилась на военный курс, нашла новые рынки экспорта и обходные пути для санкций в Европе. Кроме того, европейские страны сами начали торговать с Россией. Так в канадской газете The Globe and Mail объяснили победу РФ над западными санкциями. «Во-первых, она (Россия — прим. URA.RU) перевела себя на военный курс. Во-вторых, она нашла изобретательные способы обхода санкций. В-третьих, Россия нашла новые рынки сбыта для своего экспорта. В-четвертых, европейские страны смягчили воздействие санкций на собственную экономику, торгуя с Россией через черный ход», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в 2023 году российская экономика восстановилась. По их словам, темпы экономического роста РФ теперь соперничают с США в то время, как западные страны «барахтаются» из-за проблем. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Аналитик Берджан Тутар сообщил, что Путин переиграл западных противников, пытавшихся санкциями задавить страну, передает телеканал 360. По словам газеты La Nouvelle Tribune, несмотря на многочисленные санкции, экономика России смогла удержаться на плаву, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия переключилась на военный курс, нашла новые рынки экспорта и обходные пути для санкций в Европе. Кроме того, европейские страны сами начали торговать с Россией. Так в канадской газете The Globe and Mail объяснили победу РФ над западными санкциями. «Во-первых, она (Россия — прим. URA.RU) перевела себя на военный курс. Во-вторых, она нашла изобретательные способы обхода санкций. В-третьих, Россия нашла новые рынки сбыта для своего экспорта. В-четвертых, европейские страны смягчили воздействие санкций на собственную экономику, торгуя с Россией через черный ход», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что в 2023 году российская экономика восстановилась. По их словам, темпы экономического роста РФ теперь соперничают с США в то время, как западные страны «барахтаются» из-за проблем. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Аналитик Берджан Тутар сообщил, что Путин переиграл западных противников, пытавшихся санкциями задавить страну, передает телеканал 360. По словам газеты La Nouvelle Tribune, несмотря на многочисленные санкции, экономика России смогла удержаться на плаву, сообщает «Национальная служба новостей».