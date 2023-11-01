Путин заявил, что Запад продолжить усиливать санкции против России

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Владимир Путин заявил, что давление западных санкций будет усиливаться Фото:

Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны «ударили по своей собственной экономике и рабочим местам».

«Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Владимир Путин отметил, что благодаря западным санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла», в стране будет меньше постельных клопов. Он добавил, что запрет Евросоюза на поставку отверток и иголок в РФ поможет снизить риск появления таких насекомых на территории страны.

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Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны «ударили по своей собственной экономике и рабочим местам». «Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Владимир Путин отметил, что благодаря западным санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла», в стране будет меньше постельных клопов. Он добавил, что запрет Евросоюза на поставку отверток и иголок в РФ поможет снизить риск появления таких насекомых на территории страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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