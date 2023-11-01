Путин заявил, что Запад продолжить усиливать санкции против России

Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны «ударили по своей собственной экономике и рабочим местам».
«Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Владимир Путин отметил, что благодаря западным санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла», в стране будет меньше постельных клопов. Он добавил, что запрет Евросоюза на поставку отверток и иголок в РФ поможет снизить риск появления таких насекомых на территории страны.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.