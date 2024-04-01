01 апреля 2024

Собственником челябинского оборонного завода «Полет» стала компания «Азимут»

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, аэродром, авиация, сухой суперджет, суперджет
«Полет» производит локаторы и системы посадки для аэродромов Фото:

Челябинский радиозавод «Полет» вошел в состав акционерного общества «Азимут». Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе предприятия.

«Группа компаний приобрела контрольный пакет акций одного из крупнейших предприятий радиотехнической отрасли. В состав АО „Азимут“ входит также „Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы“ имени А.М. Брейгина. Консолидация предприятий по разработке и производству радиолокационного оборудования систем поможет нарастить выпуск продукции для обеспечения безопасности воздушного сообщения», — уточнили в пресс-службе.

Новым гендиректором предприятия назначен Алексей Науменко, который до этого с декабря 2023 года занимал должность советника генерального директора «Полета». Науменко заявил, что структуре группы компаний «Азимут» завод продолжит выпускать локаторы, системы посадки и радиомаячные группы, а его сотрудники останутся на своих местах. Более того, предприятие намерено наращивать объемы производства.

Компания «Азимут» близка по профилю к «Полету», поскольку разрабатывает, производит и поставляет предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением. На протяжении последних десяти лет «Полет» входил в состав АО «Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника».

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Челябинский радиозавод «Полет» вошел в состав акционерного общества «Азимут». Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе предприятия. «Группа компаний приобрела контрольный пакет акций одного из крупнейших предприятий радиотехнической отрасли. В состав АО „Азимут“ входит также „Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы“ имени А.М. Брейгина. Консолидация предприятий по разработке и производству радиолокационного оборудования систем поможет нарастить выпуск продукции для обеспечения безопасности воздушного сообщения», — уточнили в пресс-службе. Новым гендиректором предприятия назначен Алексей Науменко, который до этого с декабря 2023 года занимал должность советника генерального директора «Полета». Науменко заявил, что структуре группы компаний «Азимут» завод продолжит выпускать локаторы, системы посадки и радиомаячные группы, а его сотрудники останутся на своих местах. Более того, предприятие намерено наращивать объемы производства. Компания «Азимут» близка по профилю к «Полету», поскольку разрабатывает, производит и поставляет предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением. На протяжении последних десяти лет «Полет» входил в состав АО «Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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