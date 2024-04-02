Директор «Алабуги»: удар по Татарстану был нанесен оружием НАТО

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Дроны были оснащены запчастями от старна НАТО, уверены в «Алабуга» Фото:

Вражеские беспилотники, атаковавшие предприятия республики Татарстан, были оснащены оборудованием из стран НАТО. Об этом заявил директор компании ОАЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Она представляет собой промышленную зону, расположенную в 10 километрах от Елабуги и 40 километрах от Нижнекамска.

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. <…> Они [дроны] атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в „Алабуге“. Именно против таких людей мы и проводим СВО», — заявил Тимур Шагивалеев. Сообщение опубликовано в telegram-канале «ОЭЗ „Алабуга“».

Татарстан атаковали дроны. Есть пострадавшие. Были повреждены предприятия в Елабуги и Нижнекамске.

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Вражеские беспилотники, атаковавшие предприятия республики Татарстан, были оснащены оборудованием из стран НАТО. Об этом заявил директор компании ОАЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Она представляет собой промышленную зону, расположенную в 10 километрах от Елабуги и 40 километрах от Нижнекамска. «Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. <…> Они [дроны] атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в „Алабуге“. Именно против таких людей мы и проводим СВО», — заявил Тимур Шагивалеев. Сообщение опубликовано в telegram-канале «ОЭЗ „Алабуга“». Татарстан атаковали дроны. Есть пострадавшие. Были повреждены предприятия в Елабуги и Нижнекамске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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