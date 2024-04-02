Директор «Алабуги»: удар по Татарстану был нанесен оружием НАТО

Вражеские беспилотники, атаковавшие предприятия республики Татарстан, были оснащены оборудованием из стран НАТО. Об этом заявил директор компании ОАЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Она представляет собой промышленную зону, расположенную в 10 километрах от Елабуги и 40 километрах от Нижнекамска.
«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. <…> Они [дроны] атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в „Алабуге“. Именно против таких людей мы и проводим СВО», — заявил Тимур Шагивалеев. Сообщение опубликовано
Татарстан атаковали дроны. Есть пострадавшие. Были повреждены предприятия в Елабуги и Нижнекамске.
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