В ХМАО во время рейда полиция задержала 10 мигрантов

02 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

10 человек задержаны для для уточнения данных Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пыть-Яхе во время рейдовых мероприятий полиции по местам концентрации иностранных граждан задержано 10 мигрантов, одному из которых грозит выдворение из страны. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного управления МВД. «В Пыть-Яхе сотрудники полиции при поддержке сотрудников Росгвардии осуществили проверку автотранспорта, торговых объектов, точек общественного питания и других мест концентрации иностранных граждан. В ходе проверок полицейскими проверено порядка 40 иностранных граждан, 10 доставлено в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — указано в посте. Также в ходе проверке выяснилось, что один из приезжих находился на территории города незаконно. Ему назначено наказание в виде штрафа. Кроме этого, его ждет депортация. «Приезжему гражданину назначены штрафы в размере 2000 рублей за каждое правонарушение. Также Пыть-Яхским городским судом принято решение о его перемещении в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы страны», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 30 мигрантам грозит депортация после рейдов полиции. По результатам проверочных мероприятий выявлено 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут выдворение иностранных правонарушителей за пределы Российской Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пыть-Яхе во время рейдовых мероприятий полиции по местам концентрации иностранных граждан задержано 10 мигрантов, одному из которых грозит выдворение из страны. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного управления МВД. «В Пыть-Яхе сотрудники полиции при поддержке сотрудников Росгвардии осуществили проверку автотранспорта, торговых объектов, точек общественного питания и других мест концентрации иностранных граждан. В ходе проверок полицейскими проверено порядка 40 иностранных граждан, 10 доставлено в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — указано в посте. Также в ходе проверке выяснилось, что один из приезжих находился на территории города незаконно. Ему назначено наказание в виде штрафа. Кроме этого, его ждет депортация. «Приезжему гражданину назначены штрафы в размере 2000 рублей за каждое правонарушение. Также Пыть-Яхским городским судом принято решение о его перемещении в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы страны», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 30 мигрантам грозит депортация после рейдов полиции. По результатам проверочных мероприятий выявлено 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут выдворение иностранных правонарушителей за пределы Российской Федерации.