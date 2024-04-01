01 апреля 2024

В ХМАО во время рейда полиция задержала 10 мигрантов

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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
10 человек задержаны для для уточнения данных Фото:

В Пыть-Яхе во время рейдовых мероприятий полиции по местам концентрации иностранных граждан задержано 10 мигрантов, одному из которых грозит выдворение из страны. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного управления МВД.

«В Пыть-Яхе сотрудники полиции при поддержке сотрудников Росгвардии осуществили проверку автотранспорта, торговых объектов, точек общественного питания и других мест концентрации иностранных граждан. В ходе проверок полицейскими проверено порядка 40 иностранных граждан, 10 доставлено в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — указано в посте.

Также в ходе проверке выяснилось, что один из приезжих находился на территории города незаконно. Ему назначено наказание в виде штрафа. Кроме этого, его ждет депортация. «Приезжему гражданину назначены штрафы в размере 2000 рублей за каждое правонарушение. Также Пыть-Яхским городским судом принято решение о его перемещении в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы страны», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 30 мигрантам грозит депортация после рейдов полиции. По результатам проверочных мероприятий выявлено 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут выдворение иностранных правонарушителей за пределы Российской Федерации.

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В Пыть-Яхе во время рейдовых мероприятий полиции по местам концентрации иностранных граждан задержано 10 мигрантов, одному из которых грозит выдворение из страны. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного управления МВД. «В Пыть-Яхе сотрудники полиции при поддержке сотрудников Росгвардии осуществили проверку автотранспорта, торговых объектов, точек общественного питания и других мест концентрации иностранных граждан. В ходе проверок полицейскими проверено порядка 40 иностранных граждан, 10 доставлено в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — указано в посте. Также в ходе проверке выяснилось, что один из приезжих находился на территории города незаконно. Ему назначено наказание в виде штрафа. Кроме этого, его ждет депортация. «Приезжему гражданину назначены штрафы в размере 2000 рублей за каждое правонарушение. Также Пыть-Яхским городским судом принято решение о его перемещении в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы страны», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 30 мигрантам грозит депортация после рейдов полиции. По результатам проверочных мероприятий выявлено 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут выдворение иностранных правонарушителей за пределы Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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