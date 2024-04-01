Общество Организаторы главного молодежного форума УрФО подтвердили визит Shaman’а 02 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 + Shaman приедет в Екатеринбург в конце июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет гостем молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. О выступлении артиста URA.RU сообщало еще в начале февраля. Информацию об этом подтвердил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. «Форум уральской молодежи „УТРО“ пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. Участие примут более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающая молодежь, студенты и школьники», — сказали в полпредстве УрФО. Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. По словам Кириллова, главной задачей для организаторов стоит проведение форума на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет гостем молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. О выступлении артиста URA.RU сообщало еще в начале февраля. Информацию об этом подтвердил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. «Форум уральской молодежи „УТРО“ пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. Участие примут более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающая молодежь, студенты и школьники», — сказали в полпредстве УрФО. Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. По словам Кириллова, главной задачей для организаторов стоит проведение форума на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям