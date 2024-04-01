Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет гостем молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. О выступлении артиста URA.RU сообщало еще в начале февраля. Информацию об этом подтвердил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.
«Форум уральской молодежи „УТРО“ пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. Участие примут более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающая молодежь, студенты и школьники», — сказали в полпредстве УрФО.
Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. По словам Кириллова, главной задачей для организаторов стоит проведение форума на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи.
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