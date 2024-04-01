01 апреля 2024

Организаторы главного молодежного форума УрФО подтвердили визит Shaman’а

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Shaman приедет в Екатеринбург в конце июня Фото:

Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет гостем молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. О выступлении артиста URA.RU сообщало еще в начале февраля. Информацию об этом подтвердил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

«Форум уральской молодежи „УТРО“ пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. Участие примут более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающая молодежь, студенты и школьники», — сказали в полпредстве УрФО.

Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. По словам Кириллова, главной задачей для организаторов стоит проведение форума на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи.

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Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет гостем молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. О выступлении артиста URA.RU сообщало еще в начале февраля. Информацию об этом подтвердил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов. «Форум уральской молодежи „УТРО“ пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. Участие примут более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающая молодежь, студенты и школьники», — сказали в полпредстве УрФО. Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. По словам Кириллова, главной задачей для организаторов стоит проведение форума на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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