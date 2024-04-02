В ходе призыва треть челябинцев отсеиваются комиссиями по медицинским показаниям

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Клипарт по теме Призывники. Челябинск., офицер, армия, призывники
Всего на службу отправят 3,4 тысячи парней из Челябинской области (фото из архива) Фото:

Медицинские комиссии бракуют порядка 30% потенциальных призывников в Челябинской области в ходе призывных кампаний на срочную службу. Об этом сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Андрей Сорвилов на брифинге 2 апреля, передает с места проведения мероприятия корреспондент URA.RU.

«Отсев призывников по медицинским показаниям составляет в среднем около 30%. Основными причинами становится наличие психологических проблем и патологий сердечно-сосудистой системы», — пояснил Сорвихин.

Весенняя призывная кампания стартовала по всей стране 1 апреля. Всего до 15 июля из Челябинской области планируется призвать 3,4 тысячи человек. Четверть из них будет отправлена для прохождения службы в части Центрального военного округа (ЦВО), остальные — в подразделения, дислоцированные в других округах. В новых регионах РФ срочники служить не будут.

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Медицинские комиссии бракуют порядка 30% потенциальных призывников в Челябинской области в ходе призывных кампаний на срочную службу. Об этом сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Андрей Сорвилов на брифинге 2 апреля, передает с места проведения мероприятия корреспондент URA.RU. «Отсев призывников по медицинским показаниям составляет в среднем около 30%. Основными причинами становится наличие психологических проблем и патологий сердечно-сосудистой системы», — пояснил Сорвихин. Весенняя призывная кампания стартовала по всей стране 1 апреля. Всего до 15 июля из Челябинской области планируется призвать 3,4 тысячи человек. Четверть из них будет отправлена для прохождения службы в части Центрального военного округа (ЦВО), остальные — в подразделения, дислоцированные в других округах. В новых регионах РФ срочники служить не будут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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