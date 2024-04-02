В ходе призыва треть челябинцев отсеиваются комиссиями по медицинским показаниям

02 апреля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Всего на службу отправят 3,4 тысячи парней из Челябинской области (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медицинские комиссии бракуют порядка 30% потенциальных призывников в Челябинской области в ходе призывных кампаний на срочную службу. Об этом сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Андрей Сорвилов на брифинге 2 апреля, передает с места проведения мероприятия корреспондент URA.RU. «Отсев призывников по медицинским показаниям составляет в среднем около 30%. Основными причинами становится наличие психологических проблем и патологий сердечно-сосудистой системы», — пояснил Сорвихин. Весенняя призывная кампания стартовала по всей стране 1 апреля. Всего до 15 июля из Челябинской области планируется призвать 3,4 тысячи человек. Четверть из них будет отправлена для прохождения службы в части Центрального военного округа (ЦВО), остальные — в подразделения, дислоцированные в других округах. В новых регионах РФ срочники служить не будут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медицинские комиссии бракуют порядка 30% потенциальных призывников в Челябинской области в ходе призывных кампаний на срочную службу. Об этом сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Андрей Сорвилов на брифинге 2 апреля, передает с места проведения мероприятия корреспондент URA.RU. «Отсев призывников по медицинским показаниям составляет в среднем около 30%. Основными причинами становится наличие психологических проблем и патологий сердечно-сосудистой системы», — пояснил Сорвихин. Весенняя призывная кампания стартовала по всей стране 1 апреля. Всего до 15 июля из Челябинской области планируется призвать 3,4 тысячи человек. Четверть из них будет отправлена для прохождения службы в части Центрального военного округа (ЦВО), остальные — в подразделения, дислоцированные в других округах. В новых регионах РФ срочники служить не будут.