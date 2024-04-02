В Челябинской области в весенний призыв отправятся служить 3400 человек

02 апреля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Служба в рамках призывной кампании длится один год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 В Челябинской области в рамках весеннего призыва планируется призвать на службу в ВС РФ 3400 человек. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров. «Весенний призыв в Челябинской области стартовал, он продлится до 15 июля. В рамках госзадания в регионе планируется призвать 3400 человек. Служба продлится 12 месяцев», — заявил Максуров в ходе брифинга по начавшейся призывной кампании, который в эти минуты идет в пресс-центре «АиФ-Челябинск». Максуров отметил, что новобранцы будут проходить службу на территории России, отправка в новые регионы исключена. Военком уточнил, что задание на осеннюю призывную кампанию было выполнено. В ряды ВС РФ отправились служить 3150 новобранцев. В 2023 году в весенний призыв в регионе планировали отправить в ВС РФ порядка 3,5 тысячи человек. Осенью с 1 октября озвучивали планы направить в армию более трех тысяч новобранцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в рамках весеннего призыва планируется призвать на службу в ВС РФ 3400 человек. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров. «Весенний призыв в Челябинской области стартовал, он продлится до 15 июля. В рамках госзадания в регионе планируется призвать 3400 человек. Служба продлится 12 месяцев», — заявил Максуров в ходе брифинга по начавшейся призывной кампании, который в эти минуты идет в пресс-центре «АиФ-Челябинск». Максуров отметил, что новобранцы будут проходить службу на территории России, отправка в новые регионы исключена. Военком уточнил, что задание на осеннюю призывную кампанию было выполнено. В ряды ВС РФ отправились служить 3150 новобранцев. В 2023 году в весенний призыв в регионе планировали отправить в ВС РФ порядка 3,5 тысячи человек. Осенью с 1 октября озвучивали планы направить в армию более трех тысяч новобранцев.