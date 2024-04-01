В школы столицы ЯНАО пошли дети из Белгорода

Дети из Белгорода пошли учиться в школы и лицей Салехарда

02 апреля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Свои двери для белгородских школьников открыли школы и лицей Салехарда Фото: Илья Московец © URA.RU Школьники из Белгорода пошли в салехардские школы. Школьники младших классов будут учиться в санаторно-лесной школе, а дети постарше — в школах 1,3 и 4, а также в Лицее, сообщает городская администрация. «Городские образовательные организации к приему новых учеников готовы. Свои двери для них открыли пять учебных заведений. Начальные классы будут учиться в санаторно-лесной школе. Среднее звено — в школах №№1, 3 и 4. Старшеклассники — в Лицее», — говорится в сообщении telegram-канала «Администрация Салехарда». Долгое время юные белгородцы занимались в режиме дистанционного обучения. «Сейчас нам важно помочь им адаптироваться к новым реалиям. Над этой задачей и работали последние несколько дней вместе с белгородскими коллегами», — цитирует источник слова заместителя директора школы №3 Ирины Чернецкой. Детям выдали учебники, тетради и канцелярские принадлежности. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьники из Белгорода пошли в салехардские школы. Школьники младших классов будут учиться в санаторно-лесной школе, а дети постарше — в школах 1,3 и 4, а также в Лицее, сообщает городская администрация. «Городские образовательные организации к приему новых учеников готовы. Свои двери для них открыли пять учебных заведений. Начальные классы будут учиться в санаторно-лесной школе. Среднее звено — в школах №№1, 3 и 4. Старшеклассники — в Лицее», — говорится в сообщении telegram-канала «Администрация Салехарда». Долгое время юные белгородцы занимались в режиме дистанционного обучения. «Сейчас нам важно помочь им адаптироваться к новым реалиям. Над этой задачей и работали последние несколько дней вместе с белгородскими коллегами», — цитирует источник слова заместителя директора школы №3 Ирины Чернецкой. Детям выдали учебники, тетради и канцелярские принадлежности. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89».