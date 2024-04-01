В школы столицы ЯНАО пошли дети из Белгорода

Школьники из Белгорода пошли в салехардские школы. Школьники младших классов будут учиться в санаторно-лесной школе, а дети постарше — в школах 1,3 и 4, а также в Лицее, сообщает городская администрация.
«Городские образовательные организации к приему новых учеников готовы. Свои двери для них открыли пять учебных заведений. Начальные классы будут учиться в санаторно-лесной школе. Среднее звено — в школах №№1, 3 и 4. Старшеклассники — в Лицее», — говорится в сообщении telegram-канала «Администрация Салехарда».
Долгое время юные белгородцы занимались в режиме дистанционного обучения. «Сейчас нам важно помочь им адаптироваться к новым реалиям. Над этой задачей и работали последние несколько дней вместе с белгородскими коллегами», — цитирует источник слова заместителя директора школы №3 Ирины Чернецкой. Детям выдали учебники, тетради и канцелярские принадлежности.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89».
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Школьники из Белгорода пошли в салехардские школы. Школьники младших классов будут учиться в санаторно-лесной школе, а дети постарше — в школах 1,3 и 4, а также в Лицее, сообщает городская администрация. «Городские образовательные организации к приему новых учеников готовы. Свои двери для них открыли пять учебных заведений. Начальные классы будут учиться в санаторно-лесной школе. Среднее звено — в школах №№1, 3 и 4. Старшеклассники — в Лицее», — говорится в сообщении telegram-канала «Администрация Салехарда». Долгое время юные белгородцы занимались в режиме дистанционного обучения. «Сейчас нам важно помочь им адаптироваться к новым реалиям. Над этой задачей и работали последние несколько дней вместе с белгородскими коллегами», — цитирует источник слова заместителя директора школы №3 Ирины Чернецкой. Детям выдали учебники, тетради и канцелярские принадлежности. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89».