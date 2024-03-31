Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с белгородскими детьми

01 апреля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Встреча Артюхова проходит в арт-резиденции (архивное фото) Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89». «Прямо сейчас в Лабытнанги Дмитрий Артюхов общается с ребятами из Белгорода», — рассказал «Пул 89». Встреча проходит в новой арт-резиденции. Ранее Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Власти округа пообещали ребятам обеспечение учебного процесса, культурную программу и комфортное размещение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89». «Прямо сейчас в Лабытнанги Дмитрий Артюхов общается с ребятами из Белгорода», — рассказал «Пул 89». Встреча проходит в новой арт-резиденции. Ранее Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Власти округа пообещали ребятам обеспечение учебного процесса, культурную программу и комфортное размещение.