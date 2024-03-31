31 марта 2024
30 марта 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с белгородскими детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Встреча Артюхова проходит в арт-резиденции (архивное фото) Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89».

«Прямо сейчас в Лабытнанги Дмитрий Артюхов общается с ребятами из Белгорода», — рассказал «Пул 89». Встреча проходит в новой арт-резиденции.

Ранее Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Власти округа пообещали ребятам обеспечение учебного процесса, культурную программу и комфортное размещение.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89». «Прямо сейчас в Лабытнанги Дмитрий Артюхов общается с ребятами из Белгорода», — рассказал «Пул 89». Встреча проходит в новой арт-резиденции. Ранее Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Власти округа пообещали ребятам обеспечение учебного процесса, культурную программу и комфортное размещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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