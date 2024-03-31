Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с белгородскими детьми

Встреча Артюхова проходит в арт-резиденции (архивное фото)Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89».
«Прямо сейчас в Лабытнанги Дмитрий Артюхов общается с ребятами из Белгорода», — рассказал «Пул 89». Встреча проходит в новой арт-резиденции.
Ранее Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Власти округа пообещали ребятам обеспечение учебного процесса, культурную программу и комфортное размещение.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит встречу с детьми из Белгородской области, прибывшими накануне на Ямал из-за угроз обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89». «Прямо сейчас в Лабытнанги Дмитрий Артюхов общается с ребятами из Белгорода», — рассказал «Пул 89». Встреча проходит в новой арт-резиденции. Ранее Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Власти округа пообещали ребятам обеспечение учебного процесса, культурную программу и комфортное размещение.