01 апреля 2024

В ХМАО зафиксирован резкий скачок в регистрации самозанятых

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе более 76 тысяч человек оформили самозанятость Фото:

В ХМАО зафиксирован резкий рос регистрации самозанятых. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев во время прямой линии «Малое и среднее предпринимательство», которая транслировалась в группе окружных властей «ВКонтакте».

«Мы видим, как растет у нас количество новых предпринимателей. Это те, кто только входит в предпринимательскую деятельность — самозанятые. У нас здесь скачет на 83 процента», — сообщил Афанасьев.

За 2023 год в округе зарегистрировано более 76 тысяч самозанятых. Отмечен также рост и малого предпринимательства. «Если мы сравниваем 2021 и 2023 года, то это рост на три тысячи предпринимателей. Ранее было 59 тысяч предпринимателей, а сейчас — 62 тысячи», — добавил Афанасьев.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предлагают дать особый статус бизнесменам, работающим на нужды армии РФ. Инициативу окружное правительство сформировало в ходе общения с самими предпринимателями.

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В ХМАО зафиксирован резкий рос регистрации самозанятых. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев во время прямой линии «Малое и среднее предпринимательство», которая транслировалась в группе окружных властей «ВКонтакте». «Мы видим, как растет у нас количество новых предпринимателей. Это те, кто только входит в предпринимательскую деятельность — самозанятые. У нас здесь скачет на 83 процента», — сообщил Афанасьев. За 2023 год в округе зарегистрировано более 76 тысяч самозанятых. Отмечен также рост и малого предпринимательства. «Если мы сравниваем 2021 и 2023 года, то это рост на три тысячи предпринимателей. Ранее было 59 тысяч предпринимателей, а сейчас — 62 тысячи», — добавил Афанасьев. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предлагают дать особый статус бизнесменам, работающим на нужды армии РФ. Инициативу окружное правительство сформировало в ходе общения с самими предпринимателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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