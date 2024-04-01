В ХМАО зафиксирован резкий скачок в регистрации самозанятых

02 апреля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

В округе более 76 тысяч человек оформили самозанятость Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО зафиксирован резкий рос регистрации самозанятых. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев во время прямой линии «Малое и среднее предпринимательство», которая транслировалась в группе окружных властей «ВКонтакте». «Мы видим, как растет у нас количество новых предпринимателей. Это те, кто только входит в предпринимательскую деятельность — самозанятые. У нас здесь скачет на 83 процента», — сообщил Афанасьев. За 2023 год в округе зарегистрировано более 76 тысяч самозанятых. Отмечен также рост и малого предпринимательства. «Если мы сравниваем 2021 и 2023 года, то это рост на три тысячи предпринимателей. Ранее было 59 тысяч предпринимателей, а сейчас — 62 тысячи», — добавил Афанасьев. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предлагают дать особый статус бизнесменам, работающим на нужды армии РФ. Инициативу окружное правительство сформировало в ходе общения с самими предпринимателями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО зафиксирован резкий рос регистрации самозанятых. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев во время прямой линии «Малое и среднее предпринимательство», которая транслировалась в группе окружных властей «ВКонтакте». «Мы видим, как растет у нас количество новых предпринимателей. Это те, кто только входит в предпринимательскую деятельность — самозанятые. У нас здесь скачет на 83 процента», — сообщил Афанасьев. За 2023 год в округе зарегистрировано более 76 тысяч самозанятых. Отмечен также рост и малого предпринимательства. «Если мы сравниваем 2021 и 2023 года, то это рост на три тысячи предпринимателей. Ранее было 59 тысяч предпринимателей, а сейчас — 62 тысячи», — добавил Афанасьев. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предлагают дать особый статус бизнесменам, работающим на нужды армии РФ. Инициативу окружное правительство сформировало в ходе общения с самими предпринимателями.