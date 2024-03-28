«Талибан»* продолжает борьбу с группировкой, причастной к теракту в «Крокусе»

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Талибы делают все возможное для противодействия террористам «Вилаят Хорасан»* в Афганистане Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Правящее в Афганистане движение «Талибан»* (находится под санкциями ООН) продолжает делать все, что в их силах, чтобы противостоять террористической группировке «Вилаят Хорасан»** (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ранее группировку обвинили в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил глава офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

«Мы делаем свою часть работы и будем делать все, что в наших силах», — передает РИА Новости слова главы офиса талибов. Он добавил, что не позволит представлять угрозу участникам движения в Афганистане.

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Ранее источник сообщил РИА Новости, что участники террористической группировки причастны к теракту в «Крокусе». По словам источника, люди, совершившие теракт, были завербованы через telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации. Он управлялся террористами «Вилаята Хорасан», данный момент telegram-канал удален. Также глава политофиса «Талибана» отметил, что участники ИГ*** (запрещенная в РФ террористическая организация) вывели свои центры вербовки за пределы Афганистана.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США приложили руку к созданию «Талибана», на которую возлагают ответственность за теракт в Красногорске. По ее словам, в последнее время организация скорректировала свои планы и производит вылазки против врагов Штатов, передает RT.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим.

** Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

*** Исламское государство — запрещенная на территории России террористическая организация.

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Правящее в Афганистане движение «Талибан»* (находится под санкциями ООН) продолжает делать все, что в их силах, чтобы противостоять террористической группировке «Вилаят Хорасан»** (террористическая организация, запрещенная на территории России). Ранее группировку обвинили в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил глава офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин. «Мы делаем свою часть работы и будем делать все, что в наших силах», — передает РИА Новости слова главы офиса талибов. Он добавил, что не позволит представлять угрозу участникам движения в Афганистане. Ранее источник сообщил РИА Новости, что участники террористической группировки причастны к теракту в «Крокусе». По словам источника, люди, совершившие теракт, были завербованы через telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации. Он управлялся террористами «Вилаята Хорасан», данный момент telegram-канал удален. Также глава политофиса «Талибана» отметил, что участники ИГ*** (запрещенная в РФ террористическая организация) вывели свои центры вербовки за пределы Афганистана. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США приложили руку к созданию «Талибана», на которую возлагают ответственность за теракт в Красногорске. По ее словам, в последнее время организация скорректировала свои планы и производит вылазки против врагов Штатов, передает RT. * Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим. ** Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещенная на территории России. *** Исламское государство — запрещенная на территории России террористическая организация.
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