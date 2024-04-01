01 апреля 2024

В Сургуте полиция задержала мужчину, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Мужчину отправили под арест Фото:

В аэропорту Сургута задержан житель Иркутской области, который выбежал на взлетно-посадочную полосу. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции города.

«Намереваясь совершить перелет в Москву, мужчина приехал в аэропорт, где прошел предполетный осмотр. По пути к стойке регистрации он заглянул в специально отведенное для курения место, где и услышал объявление по громкой связи о начале посадки на свой рейс. Боясь опоздать, иркутянин не придумал ничего лучше, чем перелезть через забор, ограждающий взлетное поле, и напрямую направиться к трапу самолета», — сообщили в ведомстве.

В итоге в отношении мужчины составлен административный протокол по статье самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. За содеянное суд назначил мужчине наказание в виде суток ареста.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте с самолета сняли пенсионерку, которая напилась перед важной сделкой. Она должна была вылететь в Уфу, чтобы купить квартиру, но из-за волнения решила выпить перед полетом. В итоге ее женщине отказали в перелете.

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В аэропорту Сургута задержан житель Иркутской области, который выбежал на взлетно-посадочную полосу. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции города. «Намереваясь совершить перелет в Москву, мужчина приехал в аэропорт, где прошел предполетный осмотр. По пути к стойке регистрации он заглянул в специально отведенное для курения место, где и услышал объявление по громкой связи о начале посадки на свой рейс. Боясь опоздать, иркутянин не придумал ничего лучше, чем перелезть через забор, ограждающий взлетное поле, и напрямую направиться к трапу самолета», — сообщили в ведомстве. В итоге в отношении мужчины составлен административный протокол по статье самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. За содеянное суд назначил мужчине наказание в виде суток ареста. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте с самолета сняли пенсионерку, которая напилась перед важной сделкой. Она должна была вылететь в Уфу, чтобы купить квартиру, но из-за волнения решила выпить перед полетом. В итоге ее женщине отказали в перелете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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