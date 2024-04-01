В Сургуте полиция задержала мужчину, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Сургута задержан житель Иркутской области, который выбежал на взлетно-посадочную полосу. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции города.
«Намереваясь совершить перелет в Москву, мужчина приехал в аэропорт, где прошел предполетный осмотр. По пути к стойке регистрации он заглянул в специально отведенное для курения место, где и услышал объявление по громкой связи о начале посадки на свой рейс. Боясь опоздать, иркутянин не придумал ничего лучше, чем перелезть через забор, ограждающий взлетное поле, и напрямую направиться к трапу самолета», — сообщили в ведомстве.
В итоге в отношении мужчины составлен административный протокол по статье самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. За содеянное суд назначил мужчине наказание в виде суток ареста.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте с самолета сняли пенсионерку, которая напилась перед важной сделкой. Она должна была вылететь в Уфу, чтобы купить квартиру, но из-за волнения решила выпить перед полетом. В итоге ее женщине отказали в перелете.
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