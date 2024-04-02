Мэрия потратит 1,5 млрд рублей на ремонт 24 дорог в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за 2024 год отремонтируют 24 участка автомобильных дорог. На это будет выделен миллиард рублей из областного бюджета, 52 млн рублей — из городского и 526 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов в ходе пресс-конференции ТАСС.
Самыми крупными участками, на которых запланирован ремонт, стали: улица Малышева — от Московской до Добролюбова; улица Восточная — от Малышева до Куйбышева; улица Крауля — от Токарей до Викулова; улица Студенческая — от Первомайской до Малышева; улица Щорса — от Московской до 8 Марта. Также средства направят на ремонт и замену 24 светофоров.
К ремонту девяти участков автомобильных дорог Екатеринбурга приступят во второй декаде мая. Их общая площадь составит 203,9 тысяч квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей.
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