Мэрия потратит 1,5 млрд рублей на ремонт 24 дорог в Екатеринбурге

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Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, дорожный знак, объезд, ремонт дороги, ведутся работы, дорожные работы
Более 500 млн рублей на ремонт выделят из федерального бюджета Фото:

В Екатеринбурге за 2024 год отремонтируют 24 участка автомобильных дорог. На это будет выделен миллиард рублей из областного бюджета, 52 млн рублей — из городского и 526 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Самыми крупными участками, на которых запланирован ремонт, стали: улица Малышева — от Московской до Добролюбова; улица Восточная — от Малышева до Куйбышева; улица Крауля — от Токарей до Викулова; улица Студенческая — от Первомайской до Малышева; улица Щорса — от Московской до 8 Марта. Также средства направят на ремонт и замену 24 светофоров.

К ремонту девяти участков автомобильных дорог Екатеринбурга приступят во второй декаде мая. Их общая площадь составит 203,9 тысяч квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей.

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В Екатеринбурге за 2024 год отремонтируют 24 участка автомобильных дорог. На это будет выделен миллиард рублей из областного бюджета, 52 млн рублей — из городского и 526 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов в ходе пресс-конференции ТАСС. Самыми крупными участками, на которых запланирован ремонт, стали: улица Малышева — от Московской до Добролюбова; улица Восточная — от Малышева до Куйбышева; улица Крауля — от Токарей до Викулова; улица Студенческая — от Первомайской до Малышева; улица Щорса — от Московской до 8 Марта. Также средства направят на ремонт и замену 24 светофоров. К ремонту девяти участков автомобильных дорог Екатеринбурга приступят во второй декаде мая. Их общая площадь составит 203,9 тысяч квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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