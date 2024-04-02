Мэрия потратит 1,5 млрд рублей на ремонт 24 дорог в Екатеринбурге

02 апреля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Более 500 млн рублей на ремонт выделят из федерального бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге за 2024 год отремонтируют 24 участка автомобильных дорог. На это будет выделен миллиард рублей из областного бюджета, 52 млн рублей — из городского и 526 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов в ходе пресс-конференции ТАСС. Самыми крупными участками, на которых запланирован ремонт, стали: улица Малышева — от Московской до Добролюбова; улица Восточная — от Малышева до Куйбышева; улица Крауля — от Токарей до Викулова; улица Студенческая — от Первомайской до Малышева; улица Щорса — от Московской до 8 Марта. Также средства направят на ремонт и замену 24 светофоров. К ремонту девяти участков автомобильных дорог Екатеринбурга приступят во второй декаде мая. Их общая площадь составит 203,9 тысяч квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за 2024 год отремонтируют 24 участка автомобильных дорог. На это будет выделен миллиард рублей из областного бюджета, 52 млн рублей — из городского и 526 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов в ходе пресс-конференции ТАСС. Самыми крупными участками, на которых запланирован ремонт, стали: улица Малышева — от Московской до Добролюбова; улица Восточная — от Малышева до Куйбышева; улица Крауля — от Токарей до Викулова; улица Студенческая — от Первомайской до Малышева; улица Щорса — от Московской до 8 Марта. Также средства направят на ремонт и замену 24 светофоров. К ремонту девяти участков автомобильных дорог Екатеринбурга приступят во второй декаде мая. Их общая площадь составит 203,9 тысяч квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей.