Шойгу анонсировал строительство новых военных полигонов в ЛДНР

02 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Военные полигоны позволяют решать задачи боевой подготовки военных, сказал Сергей Шойгу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской и Донецкой народных республиках были построены два новых военных полигона. При этом до конца 2024 года планируется создать еще пять. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять», — сказал Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания оборонного ведомства. Его слова опубликованы в telegram-канале МО РФ. Министр обороны уточнил, что на данный момент построено 240 полигонов. По словам главы ведомства, они дают возможность решать задачи, связанные с боевой подготовкой военнослужащих, в том числе, участвующих в спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Луганской и Донецкой народных республиках были построены два новых военных полигона. При этом до конца 2024 года планируется создать еще пять. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять», — сказал Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания оборонного ведомства. Его слова опубликованы в telegram-канале МО РФ. Министр обороны уточнил, что на данный момент построено 240 полигонов. По словам главы ведомства, они дают возможность решать задачи, связанные с боевой подготовкой военнослужащих, в том числе, участвующих в спецоперации.