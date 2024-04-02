Шойгу анонсировал строительство новых военных полигонов в ЛДНР

В Луганской и Донецкой народных республиках были построены два новых военных полигона. При этом до конца 2024 года планируется создать еще пять. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
«Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять», — сказал Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания оборонного ведомства. Его слова опубликованы в telegram-канале МО РФ.
Министр обороны уточнил, что на данный момент построено 240 полигонов. По словам главы ведомства, они дают возможность решать задачи, связанные с боевой подготовкой военнослужащих, в том числе, участвующих в спецоперации.
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