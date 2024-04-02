Шойгу анонсировал строительство новых военных полигонов в ЛДНР

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военные полигоны позволяют решать задачи боевой подготовки военных, сказал Сергей Шойгу Фото:
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В Луганской и Донецкой народных республиках были построены два новых военных полигона. При этом до конца 2024 года планируется создать еще пять. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

«Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять», — сказал Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания оборонного ведомства. Его слова опубликованы в telegram-канале МО РФ.

Министр обороны уточнил, что на данный момент построено 240 полигонов. По словам главы ведомства, они дают возможность решать задачи, связанные с боевой подготовкой военнослужащих, в том числе, участвующих в спецоперации.

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В Луганской и Донецкой народных республиках были построены два новых военных полигона. При этом до конца 2024 года планируется создать еще пять. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять», — сказал Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания оборонного ведомства. Его слова опубликованы в telegram-канале МО РФ. Министр обороны уточнил, что на данный момент построено 240 полигонов. По словам главы ведомства, они дают возможность решать задачи, связанные с боевой подготовкой военнослужащих, в том числе, участвующих в спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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