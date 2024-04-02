Треть принятых законов Госдумы в 2023 году направлены правительством

Мишустин обсудил итоги совместной работы с председателем Госдумы

02 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин встрече с председателем Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр подвел предварительные итоги совместной работы на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 2 апреля. За весеннюю и осеннюю сессии 2023 года Государственная дума приняла более 600 законов, порядка 300 было направлено правительством. Михаил Мишустин отметил, что несмотря на рабочие разногласия всегда с парламентариями удается найти соответствующие эффективные решения, которые потом воплощаются в законопроектах. «В прошлом году правительство направило в Думу 300 законопроектов. 200 из них уже стали федеральными законами. Это активнейший процесс. И между парламентариями и членами Правительства сложились эффективные, конструктивные отношения. Работают совместно много. Мы постоянно чувствуем парламентский контроль, что абсолютно нормально и правильно», — сказал премьер. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ. Председатель Госдумы обозначил, что за прошедшее время парламентарии с правительством вышли на другой уровень отношений, что во многом отразилось на положительных результат работы. «Самое главное, что сейчас и депутаты, и правительство несут ответственность за конечный результат принимаемых решений. А это значит — качество их будет намного лучше. Поэтому, когда строился этот диалог — и министры, можно сказать, более месяца жили в Государственной Думе, встречались в профильных комитетах, и Вы встречались с фракциями, — это многое дало», — Вячеслав Володин. Завершая встречу, политики обозначили, что отчет 3 апреля будет основан не только на итогах проделанной работы, но и планах, построенных на обращениях россиян и поставленных задачах Президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр подвел предварительные итоги совместной работы на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 2 апреля. За весеннюю и осеннюю сессии 2023 года Государственная дума приняла более 600 законов, порядка 300 было направлено правительством. Михаил Мишустин отметил, что несмотря на рабочие разногласия всегда с парламентариями удается найти соответствующие эффективные решения, которые потом воплощаются в законопроектах. «В прошлом году правительство направило в Думу 300 законопроектов. 200 из них уже стали федеральными законами. Это активнейший процесс. И между парламентариями и членами Правительства сложились эффективные, конструктивные отношения. Работают совместно много. Мы постоянно чувствуем парламентский контроль, что абсолютно нормально и правильно», — сказал премьер. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ. Председатель Госдумы обозначил, что за прошедшее время парламентарии с правительством вышли на другой уровень отношений, что во многом отразилось на положительных результат работы. «Самое главное, что сейчас и депутаты, и правительство несут ответственность за конечный результат принимаемых решений. А это значит — качество их будет намного лучше. Поэтому, когда строился этот диалог — и министры, можно сказать, более месяца жили в Государственной Думе, встречались в профильных комитетах, и Вы встречались с фракциями, — это многое дало», — Вячеслав Володин. Завершая встречу, политики обозначили, что отчет 3 апреля будет основан не только на итогах проделанной работы, но и планах, построенных на обращениях россиян и поставленных задачах Президента.