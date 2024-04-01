В нацпарке Ингилор на Ямале нашли бешеного песца

02 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Песца с подозрением на бешенство отправили на лабораторное обследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU В национальном парке Ингилор обнаружен песец с признаками бешенства, сообщают в окружной службе ветеринарии. Животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование. Парку грозит карантин на 60 дней. «На территории природного парка „Ингилор“ обнаружен песец с признаки бешенства. Подозреваемое животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование, пояснили в окружной службе ветеринарии. В случае подтверждения болезни в природном парке введут карантин на 60 дней», сообщает telegram-канал «Мой Приуральский». Источник поясняет также, что в последний раз вакцинацию плотоядных животных от бешенства проводили в природном парке 31 марта. Ранее сообщалось, что в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В национальном парке Ингилор обнаружен песец с признаками бешенства, сообщают в окружной службе ветеринарии. Животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование. Парку грозит карантин на 60 дней. «На территории природного парка „Ингилор“ обнаружен песец с признаки бешенства. Подозреваемое животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование, пояснили в окружной службе ветеринарии. В случае подтверждения болезни в природном парке введут карантин на 60 дней», сообщает telegram-канал «Мой Приуральский». Источник поясняет также, что в последний раз вакцинацию плотоядных животных от бешенства проводили в природном парке 31 марта. Ранее сообщалось, что в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований.