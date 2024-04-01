01 апреля 2024

В нацпарке Ингилор на Ямале нашли бешеного песца

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
Песца с подозрением на бешенство отправили на лабораторное обследование Фото:

В национальном парке Ингилор обнаружен песец с признаками бешенства, сообщают в окружной службе ветеринарии. Животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование. Парку грозит карантин на 60 дней.

«На территории природного парка „Ингилор“ обнаружен песец с признаки бешенства. Подозреваемое животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование, пояснили в окружной службе ветеринарии. В случае подтверждения болезни в природном парке введут карантин на 60 дней», сообщает telegram-канал «Мой Приуральский». Источник поясняет также, что в последний раз вакцинацию плотоядных животных от бешенства проводили в природном парке 31 марта.

Ранее сообщалось, что в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований.

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В национальном парке Ингилор обнаружен песец с признаками бешенства, сообщают в окружной службе ветеринарии. Животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование. Парку грозит карантин на 60 дней. «На территории природного парка „Ингилор“ обнаружен песец с признаки бешенства. Подозреваемое животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование, пояснили в окружной службе ветеринарии. В случае подтверждения болезни в природном парке введут карантин на 60 дней», сообщает telegram-канал «Мой Приуральский». Источник поясняет также, что в последний раз вакцинацию плотоядных животных от бешенства проводили в природном парке 31 марта. Ранее сообщалось, что в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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