В нацпарке Ингилор на Ямале нашли бешеного песца

В национальном парке Ингилор обнаружен песец с признаками бешенства, сообщают в окружной службе ветеринарии. Животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование. Парку грозит карантин на 60 дней.
«На территории природного парка „Ингилор“ обнаружен песец с признаки бешенства. Подозреваемое животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование, пояснили в окружной службе ветеринарии. В случае подтверждения болезни в природном парке введут карантин на 60 дней», сообщает telegram-канал «Мой Приуральский». Источник поясняет также, что в последний раз вакцинацию плотоядных животных от бешенства проводили в природном парке 31 марта.
Ранее сообщалось, что в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований.
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В национальном парке Ингилор обнаружен песец с признаками бешенства, сообщают в окружной службе ветеринарии. Животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование. Парку грозит карантин на 60 дней. «На территории природного парка „Ингилор“ обнаружен песец с признаки бешенства. Подозреваемое животное обезвредили и отправили в лабораторию на исследование, пояснили в окружной службе ветеринарии. В случае подтверждения болезни в природном парке введут карантин на 60 дней», сообщает telegram-канал «Мой Приуральский». Источник поясняет также, что в последний раз вакцинацию плотоядных животных от бешенства проводили в природном парке 31 марта. Ранее сообщалось, что в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований.