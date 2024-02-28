В оленеводческом хозяйстве ЯНАО ввели карантин из-за бешенства

29 февраля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Домашних животных на ферме вакцинировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований. Домашних животных на ферме вакцинировали. Новые случаи бешенства не выявлены, ситуацию контролируют ветеринары, сообщает telegram-канал «Мой Ямал». В распространении болезни подозревают больных песцов. «В частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт ввели карантин из-за бешенства. Диагноз „бешенство“ подтвердили по итогам лабораторных исследований. Сейчас в радиусе пол километра от источника заражения введен карантин. Домашние животные в семье оленеводов провакцинированы. На данный момент новые случаи бешенства не зарегистрированы, ситуация находится на контроле ветеринаров», — говорится в сообщении. В распространении болезни подозревают больных песцов, которые заходят в стада. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ветеринарная служба выявила оленей с признаками бешенства. С начала года зафиксировано несколько случаев. Переносчиками заболевания, возможно, стали дикие животные.

В частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований. Домашних животных на ферме вакцинировали. Новые случаи бешенства не выявлены, ситуацию контролируют ветеринары, сообщает telegram-канал «Мой Ямал». В распространении болезни подозревают больных песцов. «В частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт ввели карантин из-за бешенства. Диагноз „бешенство“ подтвердили по итогам лабораторных исследований. Сейчас в радиусе пол километра от источника заражения введен карантин. Домашние животные в семье оленеводов провакцинированы. На данный момент новые случаи бешенства не зарегистрированы, ситуация находится на контроле ветеринаров», — говорится в сообщении. В распространении болезни подозревают больных песцов, которые заходят в стада. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ветеринарная служба выявила оленей с признаками бешенства. С начала года зафиксировано несколько случаев. Переносчиками заболевания, возможно, стали дикие животные.