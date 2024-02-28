28 февраля 2024

В оленеводческом хозяйстве ЯНАО ввели карантин из-за бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, глаз, морда, северные олени
Домашних животных на ферме вакцинировали Фото:

В частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований. Домашних животных на ферме вакцинировали. Новые случаи бешенства не выявлены, ситуацию контролируют ветеринары, сообщает telegram-канал «Мой Ямал». В распространении болезни подозревают больных песцов.

«В частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт ввели карантин из-за бешенства. Диагноз „бешенство“ подтвердили по итогам лабораторных исследований. Сейчас в радиусе пол километра от источника заражения введен карантин. Домашние животные в семье оленеводов провакцинированы. На данный момент новые случаи бешенства не зарегистрированы, ситуация находится на контроле ветеринаров», — говорится в сообщении. В распространении болезни подозревают больных песцов, которые заходят в стада.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ветеринарная служба выявила оленей с признаками бешенства. С начала года зафиксировано несколько случаев. Переносчиками заболевания, возможно, стали дикие животные.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт Ямальского района ввели карантин из-за бешенства. Диагноз подтвердили медики по итогам лабораторных исследований. Домашних животных на ферме вакцинировали. Новые случаи бешенства не выявлены, ситуацию контролируют ветеринары, сообщает telegram-канал «Мой Ямал». В распространении болезни подозревают больных песцов. «В частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт ввели карантин из-за бешенства. Диагноз „бешенство“ подтвердили по итогам лабораторных исследований. Сейчас в радиусе пол километра от источника заражения введен карантин. Домашние животные в семье оленеводов провакцинированы. На данный момент новые случаи бешенства не зарегистрированы, ситуация находится на контроле ветеринаров», — говорится в сообщении. В распространении болезни подозревают больных песцов, которые заходят в стада. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ветеринарная служба выявила оленей с признаками бешенства. С начала года зафиксировано несколько случаев. Переносчиками заболевания, возможно, стали дикие животные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...