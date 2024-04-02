Путин сообщил о снижении подростковой преступности

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Город. Курган, подростки, маски, пацаны, парни
В РФ снизилось число преступлений среди подростков, сказал Владимир Путин на коллегии МВД Фото:

В России снижается уровень преступности среди подростков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

«Уровень подростковой преступности в последние годы снижается. Это хороший результат. Линию на системную профилактику преступлений среди подростков надо продолжать», — сказал Путин. Трансляция коллегии ведется на телеканале «Россия 24».

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В России снижается уровень преступности среди подростков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД. «Уровень подростковой преступности в последние годы снижается. Это хороший результат. Линию на системную профилактику преступлений среди подростков надо продолжать», — сказал Путин. Трансляция коллегии ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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