Путин сообщил о снижении подростковой преступности

В РФ снизилось число преступлений среди подростков, сказал Владимир Путин на коллегии МВД
В России снижается уровень преступности среди подростков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.
«Уровень подростковой преступности в последние годы снижается. Это хороший результат. Линию на системную профилактику преступлений среди подростков надо продолжать», — сказал Путин. Трансляция коллегии ведется на телеканале «Россия 24».
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