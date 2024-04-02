Путин сообщил о снижении подростковой преступности

02 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

В РФ снизилось число преступлений среди подростков, сказал Владимир Путин на коллегии МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России снижается уровень преступности среди подростков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД. «Уровень подростковой преступности в последние годы снижается. Это хороший результат. Линию на системную профилактику преступлений среди подростков надо продолжать», — сказал Путин. Трансляция коллегии ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России снижается уровень преступности среди подростков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД. «Уровень подростковой преступности в последние годы снижается. Это хороший результат. Линию на системную профилактику преступлений среди подростков надо продолжать», — сказал Путин. Трансляция коллегии ведется на телеканале «Россия 24».