Компании в ХМАО решили весной поднять зарплаты работникам

В Ханты-Мансийском автономном округе в марте выросла средняя зарплата. По сравнению с февралем, югорские компании стали предлагать кандидатам на должность на 5% больше денег. Об этом говорят данные HeadHunter.
«Медианная предлагаемая зарплата в марте по ХМАО составила 72 956 рублей. В феврале работодатели предлагали сотрудникам 69 330 рублей. За месяц рост средней заработной платы по региону вырос более чем на 5%», — следует из открытой статистики сервиса.
По сравнению с началом года, уровень средней зарплатной вилки вырос почти на 15%. В январе работодатели были готовы платить сотрудникам чуть менее 64 тысяч рублей. А вот ожидаемый доход у югорчан, по данным сервиса, за 2024 год не изменился. За свою работу югорчане в среднем просят 70 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вырос спрос на специалистов, знающих английский язык. В 2023 году югорские работодатели искали подобных сотрудников на 46% чаще.
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