Компании в ХМАО решили весной поднять зарплаты работникам

HeadHunter: в марте средняя зарплата по ХМАО выросла на 5%

02 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Югорчанам стали предлагать больше денег при трудоустройстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в марте выросла средняя зарплата. По сравнению с февралем, югорские компании стали предлагать кандидатам на должность на 5% больше денег. Об этом говорят данные HeadHunter. «Медианная предлагаемая зарплата в марте по ХМАО составила 72 956 рублей. В феврале работодатели предлагали сотрудникам 69 330 рублей. За месяц рост средней заработной платы по региону вырос более чем на 5%», — следует из открытой статистики сервиса. По сравнению с началом года, уровень средней зарплатной вилки вырос почти на 15%. В январе работодатели были готовы платить сотрудникам чуть менее 64 тысяч рублей. А вот ожидаемый доход у югорчан, по данным сервиса, за 2024 год не изменился. За свою работу югорчане в среднем просят 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вырос спрос на специалистов, знающих английский язык. В 2023 году югорские работодатели искали подобных сотрудников на 46% чаще. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе в марте выросла средняя зарплата. По сравнению с февралем, югорские компании стали предлагать кандидатам на должность на 5% больше денег. Об этом говорят данные HeadHunter. «Медианная предлагаемая зарплата в марте по ХМАО составила 72 956 рублей. В феврале работодатели предлагали сотрудникам 69 330 рублей. За месяц рост средней заработной платы по региону вырос более чем на 5%», — следует из открытой статистики сервиса. По сравнению с началом года, уровень средней зарплатной вилки вырос почти на 15%. В январе работодатели были готовы платить сотрудникам чуть менее 64 тысяч рублей. А вот ожидаемый доход у югорчан, по данным сервиса, за 2024 год не изменился. За свою работу югорчане в среднем просят 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вырос спрос на специалистов, знающих английский язык. В 2023 году югорские работодатели искали подобных сотрудников на 46% чаще.