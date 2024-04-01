01 апреля 2024

В Тюмени на фестивале косплея раздадут 175 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На фестивале Kitsune-con создателю лучшего костюма вручат денежный приз Фото:

В Тюмени пройдет фестиваль косплея и аниме-культуры Kitsune-con. Как рассказали URA.RU организаторы события, лучшим участникам выдадут призы на сумму 175 тысяч рублей.

«В апреле тюменцев ждет фестиваль аниме и косплея. Поклонники аниме-культуры соберутся в одном месте со всей России, смогут купить сувениры, показать свои костюмы и съесть оригинальные корейские и японские блюда. На Kitsune-con разыграем множество денежных призов — за лучший костюм, за лучший танец, за лучший фандом и так далее. Общая сумма 175 тысяч рублей. По предварительным данным уже зарегистрировалось около 2,5 тысяч участников», — рассказал URA.RU соорганизатор фестиваля Алексей Трутнев.

В рамках фестиваля пройдут ярмарки, аллея художников, розыгрыши и выступления артистов на сцене. Kitsune-con откроется 20 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль классической музыки, а в Тобольске фестиваль кофе.

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В Тюмени пройдет фестиваль косплея и аниме-культуры Kitsune-con. Как рассказали URA.RU организаторы события, лучшим участникам выдадут призы на сумму 175 тысяч рублей. «В апреле тюменцев ждет фестиваль аниме и косплея. Поклонники аниме-культуры соберутся в одном месте со всей России, смогут купить сувениры, показать свои костюмы и съесть оригинальные корейские и японские блюда. На Kitsune-con разыграем множество денежных призов — за лучший костюм, за лучший танец, за лучший фандом и так далее. Общая сумма 175 тысяч рублей. По предварительным данным уже зарегистрировалось около 2,5 тысяч участников», — рассказал URA.RU соорганизатор фестиваля Алексей Трутнев. В рамках фестиваля пройдут ярмарки, аллея художников, розыгрыши и выступления артистов на сцене. Kitsune-con откроется 20 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль классической музыки, а в Тобольске фестиваль кофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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