Путин объяснил, почему получил на выборах рекордное количество голосов

Путин: рекордное количество голосов на выборах отражает надежду общества

02 апреля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Рекордное число голосов на выборах отражает настроение общества, уверен Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент РФ Владимир Путин уверен, что полученное им рекордное количество голосов на выборах отражает настроение общества, его надежду на государство. Об этом российский лидер заявил на коллегии МВД РФ. «Люди пришли, проголосовали на президентских выборах. Это отражает настроение граждан в отношении государства и общества. Это надежда. Ваш покорный слуга был кандидатом, которые получил рекордное количество голосов», — сказал президент на заседании. Трансляцию мероприятия ведет «Россия 24». Путин набрал на президентских выборах 87,28%, что стало историческим рекордом. После кампании он поблагодарил россиян за ответственность. Инаугурация состоится 7 мая 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин уверен, что полученное им рекордное количество голосов на выборах отражает настроение общества, его надежду на государство. Об этом российский лидер заявил на коллегии МВД РФ. «Люди пришли, проголосовали на президентских выборах. Это отражает настроение граждан в отношении государства и общества. Это надежда. Ваш покорный слуга был кандидатом, которые получил рекордное количество голосов», — сказал президент на заседании. Трансляцию мероприятия ведет «Россия 24». Путин набрал на президентских выборах 87,28%, что стало историческим рекордом. После кампании он поблагодарил россиян за ответственность. Инаугурация состоится 7 мая 2024 года.