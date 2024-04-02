В Екатеринбург привезли картины Дали, которые никогда не показывали в России. Фото

02 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Серию «Девяти пейзажей» Сальвадора Дали можно мало где увидеть в оригинале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коллекционер Павел Башмаков приехал удивлять екатеринбуржцев повторно. Год назад он продемонстрировал уральской публике работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и Василия Кандинского. В этот раз новая экспозиция оказалась не менее потрясающей: в Екатеринбург он привез оригинальные произведения одного из самых эпатажных художников ХХ века — Сальвадора Дали. На распаковку работ, которые никогда не показывали в России, заглянуло URA.RU. Галерист Башмаков занимается коллекционированием около 14 лет, но когда приобретает работы, то придерживается определенных правил. «Я покупаю так, чтобы этот экспонат как-то встроился в экспозицию. Есть понятие перфекционизма, когда, зная все творческое наследие художника, сразу хочется иметь все и показать это в экспозиции, но это невозможно», — уверен коллекционер. Как только он покупает что-то новое, то стремится показать это ценителям искусства. Так произошло с работами Дали — некоторые из них представят в России впервые. На выставке можно будет увидеть 60 гравюр и рисунков, графические листы из серий «Мифология», «Новая мифология», одиночные гравюры, скульптуры из бронзы и стекла. Здесь же встретятся несколько прижизненных фотографий художника и его музы Галы. Объеденины экспонаты одним названием — «Рецепты бессмертия Сальвадора Дали». «Идея обратить внимание на тему божественности и бессмертия пришла ко мне, наверное, года три назад. Изначально эта экспозиция носила название „Любовь и Боги Сальвадора Дали“, но потом пришло понимание про „Рецепты бессмертия“ — у Дали есть такой труд, который он издал в 1973 году. В нем говорится о всем самом важном в его жизни — это Гала, Испания, любовь к женщине, античные боги, шедевры мастеров прошлого, которые он „далинизировал“», — пояснил Башмаков. Чтобы максимально погрузить посетителей в творческую атмосферу и тему бессмертия, в Музее архитектуры и дизайна будет звучать опера-поэма Дали «Быть Богом» и голос самого художника. У поклонников испанского мастера в запасе есть три месяца — посетить выставку можно с 4 апреля до 7 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллекционер Павел Башмаков приехал удивлять екатеринбуржцев повторно. Год назад он продемонстрировал уральской публике работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и Василия Кандинского. В этот раз новая экспозиция оказалась не менее потрясающей: в Екатеринбург он привез оригинальные произведения одного из самых эпатажных художников ХХ века — Сальвадора Дали. На распаковку работ, которые никогда не показывали в России, заглянуло URA.RU. Галерист Башмаков занимается коллекционированием около 14 лет, но когда приобретает работы, то придерживается определенных правил. «Я покупаю так, чтобы этот экспонат как-то встроился в экспозицию. Есть понятие перфекционизма, когда, зная все творческое наследие художника, сразу хочется иметь все и показать это в экспозиции, но это невозможно», — уверен коллекционер. Как только он покупает что-то новое, то стремится показать это ценителям искусства. Так произошло с работами Дали — некоторые из них представят в России впервые. На выставке можно будет увидеть 60 гравюр и рисунков, графические листы из серий «Мифология», «Новая мифология», одиночные гравюры, скульптуры из бронзы и стекла. Здесь же встретятся несколько прижизненных фотографий художника и его музы Галы. Объеденины экспонаты одним названием — «Рецепты бессмертия Сальвадора Дали». «Идея обратить внимание на тему божественности и бессмертия пришла ко мне, наверное, года три назад. Изначально эта экспозиция носила название „Любовь и Боги Сальвадора Дали“, но потом пришло понимание про „Рецепты бессмертия“ — у Дали есть такой труд, который он издал в 1973 году. В нем говорится о всем самом важном в его жизни — это Гала, Испания, любовь к женщине, античные боги, шедевры мастеров прошлого, которые он „далинизировал“», — пояснил Башмаков. Чтобы максимально погрузить посетителей в творческую атмосферу и тему бессмертия, в Музее архитектуры и дизайна будет звучать опера-поэма Дали «Быть Богом» и голос самого художника. У поклонников испанского мастера в запасе есть три месяца — посетить выставку можно с 4 апреля до 7 июля.