На СВО погиб боец из Пермского края Михаил Казанцев

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Боец погиб 23 января Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Частинского муниципального округа (Пермский край) Михаил Казанцев. Он подписал контракт с Минобороны РФ в 2023 году.

«23 января 2024 года в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк Казанцев Михаил. Михаил показал пример мужественности и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой служебный долг», — сообщили в администрации Частинского муниципального округа.

Про бойца известно, что он родился в 1980 году в селе Меркуши. Там же окончил школу. Информацию о церемонии прощания и похоронах в администрации обещали сообщить позднее.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Частинского муниципального округа (Пермский край) Михаил Казанцев. Он подписал контракт с Минобороны РФ в 2023 году. «23 января 2024 года в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк Казанцев Михаил. Михаил показал пример мужественности и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой служебный долг», — сообщили в администрации Частинского муниципального округа. Про бойца известно, что он родился в 1980 году в селе Меркуши. Там же окончил школу. Информацию о церемонии прощания и похоронах в администрации обещали сообщить позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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