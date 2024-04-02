На СВО погиб боец из Пермского края Михаил Казанцев

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Частинского муниципального округа (Пермский край) Михаил Казанцев. Он подписал контракт с Минобороны РФ в 2023 году.
«23 января 2024 года в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк Казанцев Михаил. Михаил показал пример мужественности и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой служебный долг», — сообщили в администрации Частинского муниципального округа.
Про бойца известно, что он родился в 1980 году в селе Меркуши. Там же окончил школу. Информацию о церемонии прощания и похоронах в администрации обещали сообщить позднее.
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