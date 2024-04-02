На СВО погиб боец из Пермского края Михаил Казанцев

02 апреля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Боец погиб 23 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Частинского муниципального округа (Пермский край) Михаил Казанцев. Он подписал контракт с Минобороны РФ в 2023 году. «23 января 2024 года в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк Казанцев Михаил. Михаил показал пример мужественности и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой служебный долг», — сообщили в администрации Частинского муниципального округа. Про бойца известно, что он родился в 1980 году в селе Меркуши. Там же окончил школу. Информацию о церемонии прощания и похоронах в администрации обещали сообщить позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Частинского муниципального округа (Пермский край) Михаил Казанцев. Он подписал контракт с Минобороны РФ в 2023 году. «23 января 2024 года в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк Казанцев Михаил. Михаил показал пример мужественности и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой служебный долг», — сообщили в администрации Частинского муниципального округа. Про бойца известно, что он родился в 1980 году в селе Меркуши. Там же окончил школу. Информацию о церемонии прощания и похоронах в администрации обещали сообщить позднее.