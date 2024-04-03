Выставку памяти погибшего на СВО военкора хотят перенести из Тюмени в Екатеринбург

Выставку памяти военкора Журавлева хотят перенести из Тюмени в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Выставка в память Ростислава Журавлева сейчас расположена в обкоме КПРФ в Тюмени Фото:

Тюменская выставка памяти военкора Ростислава Журавлева, который погиб на СВО, может отправиться на малую родину журналиста в Екатеринбург. Такую информацию URA.RU сообщили в местном отделении КПРФ, где сейчас и находится экспозиция.

«Сейчас ведутся переговоры. Далее эта выставка может отправиться в Екатеринбургское отделение КПРФ», — рассказал член бюро КПРФ Андрей Ким.

Пока выставка находится в тюменском отделении КПРФ. На экспозиции представлены кадры, снятые Ростиславом Журавлевым и его личные фотографии. Ранее коллекция располагалась в Тюменской областной думе. Поскольку Журавлев был коммунистом, было принято решение о ее переносе в местное отделение КПРФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылась выставка в честь военного корреспондента, который погиб в зоне специальной военной операции. Она продлилась с 27 февраля по 27 марта. Ростислав Журавлев погиб под обстрелом из градов в июле прошлого года.

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Тюменская выставка памяти военкора Ростислава Журавлева, который погиб на СВО, может отправиться на малую родину журналиста в Екатеринбург. Такую информацию URA.RU сообщили в местном отделении КПРФ, где сейчас и находится экспозиция. «Сейчас ведутся переговоры. Далее эта выставка может отправиться в Екатеринбургское отделение КПРФ», — рассказал член бюро КПРФ Андрей Ким. Пока выставка находится в тюменском отделении КПРФ. На экспозиции представлены кадры, снятые Ростиславом Журавлевым и его личные фотографии. Ранее коллекция располагалась в Тюменской областной думе. Поскольку Журавлев был коммунистом, было принято решение о ее переносе в местное отделение КПРФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылась выставка в честь военного корреспондента, который погиб в зоне специальной военной операции. Она продлилась с 27 февраля по 27 марта. Ростислав Журавлев погиб под обстрелом из градов в июле прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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