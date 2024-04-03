Выставку памяти погибшего на СВО военкора хотят перенести из Тюмени в Екатеринбург

Тюменская выставка памяти военкора Ростислава Журавлева, который погиб на СВО, может отправиться на малую родину журналиста в Екатеринбург. Такую информацию URA.RU сообщили в местном отделении КПРФ, где сейчас и находится экспозиция.
«Сейчас ведутся переговоры. Далее эта выставка может отправиться в Екатеринбургское отделение КПРФ», — рассказал член бюро КПРФ Андрей Ким.
Пока выставка находится в тюменском отделении КПРФ. На экспозиции представлены кадры, снятые Ростиславом Журавлевым и его личные фотографии. Ранее коллекция располагалась в Тюменской областной думе. Поскольку Журавлев был коммунистом, было принято решение о ее переносе в местное отделение КПРФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылась выставка в честь военного корреспондента, который погиб в зоне специальной военной операции. Она продлилась с 27 февраля по 27 марта. Ростислав Журавлев погиб под обстрелом из градов в июле прошлого года.
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