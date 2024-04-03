Выставку памяти погибшего на СВО военкора хотят перенести из Тюмени в Екатеринбург

Выставку памяти военкора Журавлева хотят перенести из Тюмени в Екатеринбург

03 апреля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Выставка в память Ростислава Журавлева сейчас расположена в обкоме КПРФ в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская выставка памяти военкора Ростислава Журавлева, который погиб на СВО, может отправиться на малую родину журналиста в Екатеринбург. Такую информацию URA.RU сообщили в местном отделении КПРФ, где сейчас и находится экспозиция. «Сейчас ведутся переговоры. Далее эта выставка может отправиться в Екатеринбургское отделение КПРФ», — рассказал член бюро КПРФ Андрей Ким. Пока выставка находится в тюменском отделении КПРФ. На экспозиции представлены кадры, снятые Ростиславом Журавлевым и его личные фотографии. Ранее коллекция располагалась в Тюменской областной думе. Поскольку Журавлев был коммунистом, было принято решение о ее переносе в местное отделение КПРФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылась выставка в честь военного корреспондента, который погиб в зоне специальной военной операции. Она продлилась с 27 февраля по 27 марта. Ростислав Журавлев погиб под обстрелом из градов в июле прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская выставка памяти военкора Ростислава Журавлева, который погиб на СВО, может отправиться на малую родину журналиста в Екатеринбург. Такую информацию URA.RU сообщили в местном отделении КПРФ, где сейчас и находится экспозиция. «Сейчас ведутся переговоры. Далее эта выставка может отправиться в Екатеринбургское отделение КПРФ», — рассказал член бюро КПРФ Андрей Ким. Пока выставка находится в тюменском отделении КПРФ. На экспозиции представлены кадры, снятые Ростиславом Журавлевым и его личные фотографии. Ранее коллекция располагалась в Тюменской областной думе. Поскольку Журавлев был коммунистом, было принято решение о ее переносе в местное отделение КПРФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылась выставка в честь военного корреспондента, который погиб в зоне специальной военной операции. Она продлилась с 27 февраля по 27 марта. Ростислав Журавлев погиб под обстрелом из градов в июле прошлого года.