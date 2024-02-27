В Тюменской облдуме открыли выставку в честь погибшего журналиста

28 февраля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

В тюменском заксобрании появилась выставка в честь Ростислава Журавлева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюменской областной думе открыли выставку, посвященную погибшему военкору Ростиславу Журавлеву. Информацию разместили на сайте регионального парламента. «В Тюменской областной думе открылась выставка фотографий из личного архива военного корреспондента РИА „Новости“, нашего земляка Ростислава Журавлева, погибшего в зоне специальной военной операции. Экспозиция получила название по строчке из его стихотворения „Вечность пахнет маками“», — сказано в публикации заксобрания. Новость по теме Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве Посмотреть на выставку собрались законодатели. «Ростислав Журавлев был настоящим героем и настоящим военкором. Он понимал, что рискует каждый день, но выполнял свой долг безукоризненно. Вечная память настоящему военкору и герою страны Ростиславу Журавлеву», — отметил лично знавший журналиста депутат Иван Вершинин. Военкор Ростислав Журавлев погиб от удара кассетными боеприпасами в июле прошлого года. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. Он также освещал деятельность Тюменской областной думы, был членом Молодежного парламента при законодательном органе.

В Тюменской областной думе открыли выставку, посвященную погибшему военкору Ростиславу Журавлеву. Информацию разместили на сайте регионального парламента. «В Тюменской областной думе открылась выставка фотографий из личного архива военного корреспондента РИА „Новости“, нашего земляка Ростислава Журавлева, погибшего в зоне специальной военной операции. Экспозиция получила название по строчке из его стихотворения „Вечность пахнет маками“», — сказано в публикации заксобрания. Посмотреть на выставку собрались законодатели. «Ростислав Журавлев был настоящим героем и настоящим военкором. Он понимал, что рискует каждый день, но выполнял свой долг безукоризненно. Вечная память настоящему военкору и герою страны Ростиславу Журавлеву», — отметил лично знавший журналиста депутат Иван Вершинин. Военкор Ростислав Журавлев погиб от удара кассетными боеприпасами в июле прошлого года. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. Он также освещал деятельность Тюменской областной думы, был членом Молодежного парламента при законодательном органе.