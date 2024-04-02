В Свердловской области перед сезоном пожаров взбунтовались спасатели. Видео

02 апреля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Сотрудники одного из подразделений Авиалесоохраны отказались работать из-за проблем с зарплатами и спецодеждой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники алапаевского отделения Авиалесоохраны (Свердловская область) записали видеообращение к губернатору Евгению Куйвашеву, в котором пожаловались на низкие зарплаты, некачественную спецодежду и систематические задержки с выдачей средств пожаротушения. В случае, если эти проблемы не будут решены, спасатели откажутся тушить пожары. Запись видеообращения есть в распоряжении URA.RU. «Я больше 10 лет работаю в алапаевском отделении. Меня не устраивает заработная плата — маленькие оклады, выплаты задерживают. Хочу поднять вопрос, сколько это будет продолжаться? Вы все обещаете и обещаете. Выезжаем на пожары, все покупаем за свой счет — суточных не хватает вообще, какие-то копейки. Ждем потом неделю, месяц, чтобы нам это выплатили», — негодует один пожарных. Его коллега пожаловался на некачественные средства индивидуальной защиты, которых не хватает даже на сезон. Из-за этого спасателям приходится тратить личные деньги на форму. Более того, в прошлом году спецодежду выдавали с опозданием, в этом тоже обещают якобы только к июню, при этом пожароопасный сезон стартует в Свердловской области 5 апреля. Также спасатели рассказали о проблемах с сухпайками и средствами пожаротушения, плохом отношении к инструкторскому составу. «По факту выезжать на пожар не готовы. Пока не будет достойной заработной платы, пока не будет все перечислено в срок, на пожар мы выезжать не будем», — заключил один из авторов обращения. При этом свердловские власти подходят к пожароопасному сезону в этом году с особой ответственностью, учитывая печальный опыт прошлого года. Весной лесные пожары уничтожили десятки жилых домов в нескольких поселках, в частности, в Сосьве. «У нас проведена большая подготовительная работа, учтен опыт прошлого года. Серьезно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами», — заявлял в конце марта Евгений Куйвашев. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать обращение спасателей. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники алапаевского отделения Авиалесоохраны (Свердловская область) записали видеообращение к губернатору Евгению Куйвашеву, в котором пожаловались на низкие зарплаты, некачественную спецодежду и систематические задержки с выдачей средств пожаротушения. В случае, если эти проблемы не будут решены, спасатели откажутся тушить пожары. Запись видеообращения есть в распоряжении URA.RU. «Я больше 10 лет работаю в алапаевском отделении. Меня не устраивает заработная плата — маленькие оклады, выплаты задерживают. Хочу поднять вопрос, сколько это будет продолжаться? Вы все обещаете и обещаете. Выезжаем на пожары, все покупаем за свой счет — суточных не хватает вообще, какие-то копейки. Ждем потом неделю, месяц, чтобы нам это выплатили», — негодует один пожарных. Его коллега пожаловался на некачественные средства индивидуальной защиты, которых не хватает даже на сезон. Из-за этого спасателям приходится тратить личные деньги на форму. Более того, в прошлом году спецодежду выдавали с опозданием, в этом тоже обещают якобы только к июню, при этом пожароопасный сезон стартует в Свердловской области 5 апреля. Также спасатели рассказали о проблемах с сухпайками и средствами пожаротушения, плохом отношении к инструкторскому составу. «По факту выезжать на пожар не готовы. Пока не будет достойной заработной платы, пока не будет все перечислено в срок, на пожар мы выезжать не будем», — заключил один из авторов обращения. При этом свердловские власти подходят к пожароопасному сезону в этом году с особой ответственностью, учитывая печальный опыт прошлого года. Весной лесные пожары уничтожили десятки жилых домов в нескольких поселках, в частности, в Сосьве. «У нас проведена большая подготовительная работа, учтен опыт прошлого года. Серьезно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами», — заявлял в конце марта Евгений Куйвашев. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать обращение спасателей. На момент публикации ответ не поступил.