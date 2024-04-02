Жители района ЯНАО опасаются объединения, несмотря на гарантии чиновников

Красноселькупский район ждет объединение с Пуровским Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Красноселькупского района (ЯНАО) опасаются грядущего объединения с Пуровским районом, несмотря на заверения местных чиновников. Об этом на условиях анонимности рассказал URA.RU житель районного центра.

«Нам дали гарантии, что рабочие места будут сохранены, а бюджет будет распределяться между двумя районами. По итогам встречи красноселькупцы остались при своем мнении», — сообщил собеседник агентства.

По словам жителя района, за объединением последует сокращение рабочих мест, а также упразднение администрации района. Кроме того, по словам сельчанина, добираться до Тарко-Сале для решения насущных вопросов будет проблематично.

По информации URA.RU, на состоявшейся в минувшие выходные трехчасовой встрече с главой красноселькупской администрации Юрием Фишером жители смогли задать вопросы главе напрямую. В отдаленном районе не все довольны перспективой объединения, однако многие признаются, что просто не владеют полной информацией.

Мэр объяснил населению, что объединение — это в большей степени административная процедура, никаких изменений для населения не предполагается, поэтому информирование активно не проводилось. По словам главы, никаких сокращений при объединении ни в одной структуре не произойдет. В администрацию направлен запрос, на момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО готовятся к объединению двух муниципалитетов. У районов будет общий бюджет, Красноселькупский район может быть включен в новое образование на правах территориального органа администрации Пуровского муниципального округа.