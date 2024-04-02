Тюменские таксисты стали зарабатывать больше денег

Снегопады и дожди привели к росту стоимости такси в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У водителей такси в Тюмени резко выросли доходы. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. По его словам, на фоне нестабильной весенней погоды в городе значительно увеличился спрос на услуги такси.

«Нестабильная погода со снегом, дождями и заморозками, которая была в Тюмени в конце марта, повлияла на количество заказов в такси. У агрегатора „Яндекс. Go“ их стало значительно больше. Соответственно, доходы водителей также увеличились. В межсезонье среднесуточный заработок таксистов вырос с 4000 до 6000 рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что с наступлением сухой погоды в городе ожидается резкий спад спроса на услуги такси. «Рост доходов в сфере городских пассажироперевозок — это временное явление. После того как погода стабилизируется, заявок станет значительно меньше. Водители это прекрасно понимают и стараются заработать сейчас как можно больше денег», — отметил собеседник URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители агрегатора такси «Яндекс. Go» искусственно создают повышенный спрос на поездки из аэропорта Рощино. По данным источников агентства, это делается для того, чтобы увеличить стоимость перевозок.