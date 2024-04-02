В ЯНАО меняют стандарты производства мяса северного оленя

На Ямале проходит стратегическая сессия по производству оленины

В ЯНАО разрабатывают новые стандарты производства продукции из мяса северного оленя Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО проходит двухдневная стратегическая сессия «Новые стандарты производства ямальской оленины». Участники сессии будут разрабатывать стандарты заготовки и переработки мяса северного оленя, сообщают в правительстве округа.

«В течение двух дней участники сессии будут заниматься разработкой стандартов процессов заготовки и переработки мяса северного оленя. Это поможет повысить эффективность производственных процессов и увеличить узнаваемость продукции Ямала», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Среди участников сессии — представители департаментов округа, Роскачества, ФГБНУ «ВНИИМП имени В.М. Горбатова», а также делегаты отраслевых предприятий из разных районов Ямала. Всего — около 50 человек.

Делегаты уже посетили мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», познакомились с производственными процессами. Здесь же состоялись мастер-класс и экспресс-конкурс по обвалке ямальской оленины.

Ранее сообщалось, что в Аксарке (ЯНАО) 30 марта прошел ямальский праздник День оленевода. Главным событием стало установление рекорда России по наибольшему весу строганины из оленины.