Кустурица заявил Путину о планах снять русский триптих

02 апреля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Эмир Кустурица намерен снять фильмы по мотивам русской классики Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сербский режиссер и актер Эмир Кустурица встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы деятель культуры заявил о планах снять три фильма по мотивам произведений классиков Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого. «У меня идея о новом мире: сделать русский триптих. Три фильма: «Инженер легких прогулок» — современная версия Достоевского. Потом Гоголь — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и «Казаки» Толстого», — заявил Эмир Кустурица в беседе с президентом, передает пресс-служба Кремля. В свою очередь Путин заявил, что Кустурица многое сделал для России, отметив талант сербского деятеля культуры. Также глава государства подчеркнул, что оценка режиссера происходящего на Украине совпадает с мнением президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сербский режиссер и актер Эмир Кустурица встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы деятель культуры заявил о планах снять три фильма по мотивам произведений классиков Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого. «У меня идея о новом мире: сделать русский триптих. Три фильма: «Инженер легких прогулок» — современная версия Достоевского. Потом Гоголь — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и «Казаки» Толстого», — заявил Эмир Кустурица в беседе с президентом, передает пресс-служба Кремля. В свою очередь Путин заявил, что Кустурица многое сделал для России, отметив талант сербского деятеля культуры. Также глава государства подчеркнул, что оценка режиссера происходящего на Украине совпадает с мнением президента РФ.