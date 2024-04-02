Кустурица заявил Путину о планах снять русский триптих

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Эмир Кустурица. Екатеринбург, кустурица эмир
Эмир Кустурица намерен снять фильмы по мотивам русской классики Фото:

Сербский режиссер и актер Эмир Кустурица встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы деятель культуры заявил о планах снять три фильма по мотивам произведений классиков Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого.

«У меня идея о новом мире: сделать русский триптих. Три фильма: «Инженер легких прогулок» — современная версия Достоевского. Потом Гоголь — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и «Казаки» Толстого», — заявил Эмир Кустурица в беседе с президентом, передает пресс-служба Кремля.

В свою очередь Путин заявил, что Кустурица многое сделал для России, отметив талант сербского деятеля культуры. Также глава государства подчеркнул, что оценка режиссера происходящего на Украине совпадает с мнением президента РФ.

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Сербский режиссер и актер Эмир Кустурица встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы деятель культуры заявил о планах снять три фильма по мотивам произведений классиков Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого. «У меня идея о новом мире: сделать русский триптих. Три фильма: «Инженер легких прогулок» — современная версия Достоевского. Потом Гоголь — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и «Казаки» Толстого», — заявил Эмир Кустурица в беседе с президентом, передает пресс-служба Кремля. В свою очередь Путин заявил, что Кустурица многое сделал для России, отметив талант сербского деятеля культуры. Также глава государства подчеркнул, что оценка режиссера происходящего на Украине совпадает с мнением президента РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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