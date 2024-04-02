На Миасском автозаводе «Урал» повысили зарплату

02 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Последний раз индексация заплат на автозаводе «Урал» состоялась весной 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на автомобильном заводе «Урал» с 1 апреля увеличили уровень ежемесячного дохода всех сотрудников на 7,3%. Соответствующий приказ об индексации зарплат подписал генеральный директор предприятия. «Изменения связаны с постоянной частью заработной платы — окладами и тарифными ставками, персональными и мотивационными надбавками. Это та часть дохода, которая является стабильной и гарантированной для каждого работника», — прокомментировали в пресс-службе автозавода «Урал». Решение принято руководством с целью минимизации влияния инфляции на уровень жизни коллектива. По аналогии с АЗ «Урал», заработная плата будет увеличена и у других работников смежных предприятий, таких как «Торговый дом АЗ «Урал», «ПрофЗакупки-ОМГ», «Социальный комплекс» и на участке хозяйственного обслуживания АЗ «Урал». Ранее автозавод «Урал» и «АвтоВАЗ» провел совместный тест-драйв новой техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на автомобильном заводе «Урал» с 1 апреля увеличили уровень ежемесячного дохода всех сотрудников на 7,3%. Соответствующий приказ об индексации зарплат подписал генеральный директор предприятия. «Изменения связаны с постоянной частью заработной платы — окладами и тарифными ставками, персональными и мотивационными надбавками. Это та часть дохода, которая является стабильной и гарантированной для каждого работника», — прокомментировали в пресс-службе автозавода «Урал». Решение принято руководством с целью минимизации влияния инфляции на уровень жизни коллектива. По аналогии с АЗ «Урал», заработная плата будет увеличена и у других работников смежных предприятий, таких как «Торговый дом АЗ «Урал», «ПрофЗакупки-ОМГ», «Социальный комплекс» и на участке хозяйственного обслуживания АЗ «Урал». Ранее автозавод «Урал» и «АвтоВАЗ» провел совместный тест-драйв новой техники.