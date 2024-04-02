На Миасском автозаводе «Урал» повысили зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сборочный конвейер на автозаводе УралАЗ. Группа ГАЗ. ОАО Автомобильный завод Урал. Миасс Челябинской области, уралаз, автопром, сборочный конвейер, группа газ
Последний раз индексация заплат на автозаводе «Урал» состоялась весной 2023 года Фото:

В Челябинской области на автомобильном заводе «Урал» с 1 апреля увеличили уровень ежемесячного дохода всех сотрудников на 7,3%. Соответствующий приказ об индексации зарплат подписал генеральный директор предприятия.

«Изменения связаны с постоянной частью заработной платы — окладами и тарифными ставками, персональными и мотивационными надбавками. Это та часть дохода, которая является стабильной и гарантированной для каждого работника», — прокомментировали в пресс-службе автозавода «Урал».

Решение принято руководством с целью минимизации влияния инфляции на уровень жизни коллектива. По аналогии с АЗ «Урал», заработная плата будет увеличена и у других работников смежных предприятий, таких как «Торговый дом АЗ «Урал», «ПрофЗакупки-ОМГ», «Социальный комплекс» и на участке хозяйственного обслуживания АЗ «Урал». Ранее автозавод «Урал» и «АвтоВАЗ» провел совместный тест-драйв новой техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на автомобильном заводе «Урал» с 1 апреля увеличили уровень ежемесячного дохода всех сотрудников на 7,3%. Соответствующий приказ об индексации зарплат подписал генеральный директор предприятия. «Изменения связаны с постоянной частью заработной платы — окладами и тарифными ставками, персональными и мотивационными надбавками. Это та часть дохода, которая является стабильной и гарантированной для каждого работника», — прокомментировали в пресс-службе автозавода «Урал». Решение принято руководством с целью минимизации влияния инфляции на уровень жизни коллектива. По аналогии с АЗ «Урал», заработная плата будет увеличена и у других работников смежных предприятий, таких как «Торговый дом АЗ «Урал», «ПрофЗакупки-ОМГ», «Социальный комплекс» и на участке хозяйственного обслуживания АЗ «Урал». Ранее автозавод «Урал» и «АвтоВАЗ» провел совместный тест-драйв новой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...