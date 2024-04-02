На Миасском автозаводе «Урал» повысили зарплату

В Челябинской области на автомобильном заводе «Урал» с 1 апреля увеличили уровень ежемесячного дохода всех сотрудников на 7,3%. Соответствующий приказ об индексации зарплат подписал генеральный директор предприятия.
«Изменения связаны с постоянной частью заработной платы — окладами и тарифными ставками, персональными и мотивационными надбавками. Это та часть дохода, которая является стабильной и гарантированной для каждого работника», — прокомментировали в пресс-службе автозавода «Урал».
Решение принято руководством с целью минимизации влияния инфляции на уровень жизни коллектива. По аналогии с АЗ «Урал», заработная плата будет увеличена и у других работников смежных предприятий, таких как «Торговый дом АЗ «Урал», «ПрофЗакупки-ОМГ», «Социальный комплекс» и на участке хозяйственного обслуживания АЗ «Урал». Ранее автозавод «Урал» и «АвтоВАЗ» провел совместный тест-драйв новой техники.
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