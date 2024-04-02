02 апреля 2024

Порошенко заявил, что хочет участвовать в президентских выборах на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Петр Порошенко озвучил свои амбиции снова возглавить Украину Фото:

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении принять участие в грядущих президентских выборах в стране. В интервью каналу Al Jazeera политик подчеркнул, что в случае вступления Украины в Евросоюз, будет баллотироваться в Европарламент.

«Для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал Порошенко.

Также Петр Порошенко планирует баллотироваться в Европарламент. Выборы украинского президента должны были состояться в марте, однако действующий президент Владимир Зеленский потребовал прекратить вбросы на эту тему, заявив, что она сейчас «не ко времени». Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что решение о подрыве ЛЭП и энергоблокаде Крыма принималось экс-президентом Украины Петром Порошенко.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении принять участие в грядущих президентских выборах в стране. В интервью каналу Al Jazeera политик подчеркнул, что в случае вступления Украины в Евросоюз, будет баллотироваться в Европарламент. «Для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал Порошенко. Также Петр Порошенко планирует баллотироваться в Европарламент. Выборы украинского президента должны были состояться в марте, однако действующий президент Владимир Зеленский потребовал прекратить вбросы на эту тему, заявив, что она сейчас «не ко времени». Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что решение о подрыве ЛЭП и энергоблокаде Крыма принималось экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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