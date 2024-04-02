Порошенко заявил, что хочет участвовать в президентских выборах на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении принять участие в грядущих президентских выборах в стране. В интервью каналу Al Jazeera политик подчеркнул, что в случае вступления Украины в Евросоюз, будет баллотироваться в Европарламент.
«Для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», —
Также Петр Порошенко планирует баллотироваться в Европарламент. Выборы украинского президента должны были состояться в марте, однако действующий президент Владимир Зеленский потребовал прекратить вбросы на эту тему, заявив, что она сейчас «не ко времени». Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что решение о подрыве ЛЭП и энергоблокаде Крыма принималось экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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