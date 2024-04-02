РВ: армия РФ хочет «взять в клещи» Новомихайловку

03 апреля 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Российские войска наступают в районе Новомихайловки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российская армия наступает на Южно-Донецком направлении, чтобы «взять в клещи» Новомихайловку. Об этом рассказали российские военкоры. «Армия России наступает, проводя маневр для взятия в клещи Новомихайловки. Россияне заняли часть окопов к юго-востоку от Новомихайловки», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, российская армия окружает группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки. При этом, войска РФ продвигаются возле поселка как с юга, так и с севера. Севернее Новомихайловки ВС РФ с бронетехникой атакуют в районе дачного поселка «Машиностроитель». Он уже практически наполовину под контролем российских войск, отмечают военкоры. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее военкоры сообщили, что армии РФ осталось 650 метров до Часова Яра. ВС РФ заняли более выгодные позиции около населенного пункта для наступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия наступает на Южно-Донецком направлении, чтобы «взять в клещи» Новомихайловку. Об этом рассказали российские военкоры. «Армия России наступает, проводя маневр для взятия в клещи Новомихайловки. Россияне заняли часть окопов к юго-востоку от Новомихайловки», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, российская армия окружает группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки. При этом, войска РФ продвигаются возле поселка как с юга, так и с севера. Севернее Новомихайловки ВС РФ с бронетехникой атакуют в районе дачного поселка «Машиностроитель». Он уже практически наполовину под контролем российских войск, отмечают военкоры. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее военкоры сообщили, что армии РФ осталось 650 метров до Часова Яра. ВС РФ заняли более выгодные позиции около населенного пункта для наступления.