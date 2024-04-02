02 апреля 2024

Челябинский «Трактор» сказал, что не оставит без внимания нападки «Локомотива»

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«Трактор» назвал жесткой игру «Локомотива» против его вратарей Фото:

Челябинский «Трактор» не оставит без внимания жесткую игру ярославского «Локомотива» против его вратарей. Об этом сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

«На 35-й минуте Зак Фукале покинул лед из-за травмы, он столкнулся с форвардом „Локомотива“ Максимом Шалуновым. Никто не думал, что он [голкипер „Трактора“] получит такую нелепую травму. Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы это не оставим», — цитирует слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина ТАСС.

Как отметил Заварухин, игра «немного не получилась», поскольку были сделаны несвойственные ошибки. 2 апреля челябинский ХК «Трактор» со счетом 2:5 уступил ярославскому «Локомотиву». Эта первая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина.

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Челябинский «Трактор» не оставит без внимания жесткую игру ярославского «Локомотива» против его вратарей. Об этом сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин. «На 35-й минуте Зак Фукале покинул лед из-за травмы, он столкнулся с форвардом „Локомотива“ Максимом Шалуновым. Никто не думал, что он [голкипер „Трактора“] получит такую нелепую травму. Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы это не оставим», — цитирует слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина ТАСС. Как отметил Заварухин, игра «немного не получилась», поскольку были сделаны несвойственные ошибки. 2 апреля челябинский ХК «Трактор» со счетом 2:5 уступил ярославскому «Локомотиву». Эта первая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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