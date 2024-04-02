Челябинский «Трактор» сказал, что не оставит без внимания нападки «Локомотива»

Челябинский «Трактор» не оставит без внимания жесткую игру ярославского «Локомотива» против его вратарей. Об этом сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
«На 35-й минуте Зак Фукале покинул лед из-за травмы, он столкнулся с форвардом „Локомотива“ Максимом Шалуновым. Никто не думал, что он [голкипер „Трактора“] получит такую нелепую травму. Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы это не оставим», — цитирует слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина ТАСС.
Как отметил Заварухин, игра «немного не получилась», поскольку были сделаны несвойственные ошибки. 2 апреля челябинский ХК «Трактор» со счетом 2:5 уступил ярославскому «Локомотиву». Эта первая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина.
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