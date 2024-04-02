Челябинский «Трактор» сказал, что не оставит без внимания нападки «Локомотива»

03 апреля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

«Трактор» назвал жесткой игру «Локомотива» против его вратарей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский «Трактор» не оставит без внимания жесткую игру ярославского «Локомотива» против его вратарей. Об этом сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин. «На 35-й минуте Зак Фукале покинул лед из-за травмы, он столкнулся с форвардом „Локомотива“ Максимом Шалуновым. Никто не думал, что он [голкипер „Трактора“] получит такую нелепую травму. Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы это не оставим», — цитирует слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина ТАСС. Как отметил Заварухин, игра «немного не получилась», поскольку были сделаны несвойственные ошибки. 2 апреля челябинский ХК «Трактор» со счетом 2:5 уступил ярославскому «Локомотиву». Эта первая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский «Трактор» не оставит без внимания жесткую игру ярославского «Локомотива» против его вратарей. Об этом сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин. «На 35-й минуте Зак Фукале покинул лед из-за травмы, он столкнулся с форвардом „Локомотива“ Максимом Шалуновым. Никто не думал, что он [голкипер „Трактора“] получит такую нелепую травму. Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы это не оставим», — цитирует слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина ТАСС. Как отметил Заварухин, игра «немного не получилась», поскольку были сделаны несвойственные ошибки. 2 апреля челябинский ХК «Трактор» со счетом 2:5 уступил ярославскому «Локомотиву». Эта первая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина.