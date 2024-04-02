Челябинский «Трактор» начал серию с «Локомотивом» с поражения

02 апреля 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

«Трактор» сыграл первую игру в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ХК «Трактор» 2 апреля со счетом 2:5 уступил ярославскому «Локомотиву». Эта первая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина. «Это только первый матч. Делаем вывод. Исправляем ошибки и идем дальше. Верим в команду до последнего. Челябинск так просто не взять. Увидимся послезавтра», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор». В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» играет с «Локомотивом» серию до четырех побед. В полуфинал челябинцы пробились после того, как выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» со счетом 4:0. В полуфинал пробилась и еще одна команда из Челябинской области — магнитогорский «Металлург». В отличие от челябинцев, которые никогда не брали Кубок Гагарина, магнитогорцы делали это дважды — в 2014 и 2016 годах. Игра «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом» состоится 3 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ХК «Трактор» 2 апреля со счетом 2:5 уступил ярославскому «Локомотиву». Эта первая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина. «Это только первый матч. Делаем вывод. Исправляем ошибки и идем дальше. Верим в команду до последнего. Челябинск так просто не взять. Увидимся послезавтра», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор». В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» играет с «Локомотивом» серию до четырех побед. В полуфинал челябинцы пробились после того, как выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» со счетом 4:0. В полуфинал пробилась и еще одна команда из Челябинской области — магнитогорский «Металлург». В отличие от челябинцев, которые никогда не брали Кубок Гагарина, магнитогорцы делали это дважды — в 2014 и 2016 годах. Игра «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом» состоится 3 апреля.