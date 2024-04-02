02 апреля 2024

Politico: НАТО хочет вместо США возглавить группу по помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель,  stock
НАТО планирует взять на себя обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением Фото:

НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением. Как сообщает издание Politico, это возможно из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа.

«Союзники считают такую перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу. Это позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа», — пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США, резюмирует издание. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что никаких войск США на территории Украины не будет, заявив, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях.

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НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением. Как сообщает издание Politico, это возможно из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа. «Союзники считают такую перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу. Это позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа», — пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США, резюмирует издание. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что никаких войск США на территории Украины не будет, заявив, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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