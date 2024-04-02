Politico: НАТО хочет вместо США возглавить группу по помощи Украине

03 апреля 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

НАТО планирует взять на себя обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением. Как сообщает издание Politico, это возможно из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа. «Союзники считают такую перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу. Это позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа», — пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США, резюмирует издание. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что никаких войск США на территории Украины не будет, заявив, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением. Как сообщает издание Politico, это возможно из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа. «Союзники считают такую перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу. Это позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа», — пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США, резюмирует издание. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что никаких войск США на территории Украины не будет, заявив, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях.