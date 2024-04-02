Юристы «Макфы» назвали арест активов на 100 трлн рублей «творчеством пристава»

03 апреля 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Адвокаты «Макфы» заявили, что изымаемое имущество оценивается в 46 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокаты челябинского холдинга «Макфа» прокомментировали арест активов предприятия по иску Генеральной прокуратуры РФ на 100 трлн рублей, назвав озвученную сумму «творчеством судебного пристава». Реальная сумма, по мнению юристов, существенно меньше. «Генпрокуратура не указывала в своем иске 100 трлн руб… это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал на него арест. Сумма, которую указала Генеральная прокуратура существенно меньше, они оценивают изымаемое имущество в порядка 46 млрд», — прокомментировал РБК представляющий «Макфу» в суде адвокат Павел Хлюстов. Издание отмечает, что сумма попадающего под арест имущества превышает всю находящуюся в обращении рублевую денежную массу. По сведениям ЦБ, сейчас она равняется 99,4 трлн руб. Для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа» судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Вадима Белоусова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты челябинского холдинга «Макфа» прокомментировали арест активов предприятия по иску Генеральной прокуратуры РФ на 100 трлн рублей, назвав озвученную сумму «творчеством судебного пристава». Реальная сумма, по мнению юристов, существенно меньше. «Генпрокуратура не указывала в своем иске 100 трлн руб… это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал на него арест. Сумма, которую указала Генеральная прокуратура существенно меньше, они оценивают изымаемое имущество в порядка 46 млрд», — прокомментировал РБК представляющий «Макфу» в суде адвокат Павел Хлюстов. Издание отмечает, что сумма попадающего под арест имущества превышает всю находящуюся в обращении рублевую денежную массу. По сведениям ЦБ, сейчас она равняется 99,4 трлн руб. Для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа» судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Вадима Белоусова.