РВ: ВСУ дронами устанавливают флаги Украины в потерянных городах

Украинцы ставят свои флаги на потерянных территориях Донбасса с помощью дронов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины отправляют дроны, которые устанавливают флаги их государства на потерянных территориях Донбасса. Об этом рассказали представители «Русской Весны».
«На Украине нашли чудо-способ, как „захватить“ потерянные города Донбасса. Теперь они отправляют дроны, чтобы повесить флажки», — написано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Один из таких флагов был установлен на водонапорной башне Артемовска. Сейчас на украинских новостных каналах активно освещается это событие.
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