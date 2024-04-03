Сейсмолог раскрыла, вызовет ли цунами у Курил землетрясение у Тайваня

Сейсмолог Семенова: цунами не грозит Курилам
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Последствия обрушения старого здания на Радищева. Екатеринбург , старый дом, развалины, обрушение, разрушенный дом, разрушенное здание
От землетрясения разрушилось несколько домов на Тайване (архивное фото) Фото:

Для Сахалинской области и Курил произошедшее землетрясение у Тайваня цунами не грозит. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение не представляет опасности проявления волн цунами у побережья Сахалина и Курильских островов», — заявила Елена Семенова. Ее слова приводит РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано 3 апреля у восточного побережья Тайваня. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что на островах Окинава и Мияко объявлена угроза цунами.

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Для Сахалинской области и Курил произошедшее землетрясение у Тайваня цунами не грозит. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. «Землетрясение не представляет опасности проявления волн цунами у побережья Сахалина и Курильских островов», — заявила Елена Семенова. Ее слова приводит РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано 3 апреля у восточного побережья Тайваня. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что на островах Окинава и Мияко объявлена угроза цунами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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