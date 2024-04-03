Сейсмолог раскрыла, вызовет ли цунами у Курил землетрясение у Тайваня

От землетрясения разрушилось несколько домов на Тайване (архивное фото)
Для Сахалинской области и Курил произошедшее землетрясение у Тайваня цунами не грозит. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение не представляет опасности проявления волн цунами у побережья Сахалина и Курильских островов», — заявила Елена Семенова. Ее слова приводит РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано 3 апреля у восточного побережья Тайваня. Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что на островах Окинава и Мияко объявлена угроза цунами.
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