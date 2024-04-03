Доллар обвалился на Мосбирже после начала торгов

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Доллар снизился на 14 копеек Фото:
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Курс доллара резко снизился при открытии торгов и в данный момент составляет 92,42 рубля. Об этом стало известно из данных Московской биржи.

«Курс доллара в начале торгов снижается на 14 копеек — до 92,44 рубля», — заявлено на сайте Мосбиржи. Также известно, что китайский юань оценивается в 12,73 рубля. Он повысился на одну копейку.

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Курс доллара резко снизился при открытии торгов и в данный момент составляет 92,42 рубля. Об этом стало известно из данных Московской биржи. «Курс доллара в начале торгов снижается на 14 копеек — до 92,44 рубля», — заявлено на сайте Мосбиржи. Также известно, что китайский юань оценивается в 12,73 рубля. Он повысился на одну копейку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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