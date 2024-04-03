Доллар обвалился на Мосбирже после начала торгов

Доллар снизился на 14 копеек
новость из сюжетаИзменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине
Курс доллара резко снизился при открытии торгов и в данный момент составляет 92,42 рубля. Об этом стало известно из данных Московской биржи.
«Курс доллара в начале торгов снижается на 14 копеек — до 92,44 рубля», — заявлено на
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