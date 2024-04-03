Мать фигуранта о теракте в «Крокусе» назвала произошедшее страшным горем

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, возложение, траур, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
Ханифа Нарзуллаева назвала теракт «страшным горем» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Мать обвиняемого в деле о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева выразила свои соболезнования пострадавшим. Она назвала произошедшее «страшным горем» и выразила сочувствие родственникам погибших и пострадавших.

«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — заявила Нарзуллаева. Ее слова передает РИА Новости.

Басманный суд Москвы отправил Юсуфзоду под стражу до 22 мая, передает телеканал 360. Во время допроса он сообщил, что является гражданином Таджикистана, женат и имеет трех детей. Перед арестом Юсуфзода работал на стройке в статусе разнорабочего и, возможно, имел временную регистрацию в России, хотя не смог вспомнить адрес.

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Мать обвиняемого в деле о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева выразила свои соболезнования пострадавшим. Она назвала произошедшее «страшным горем» и выразила сочувствие родственникам погибших и пострадавших. «Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — заявила Нарзуллаева. Ее слова передает РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил Юсуфзоду под стражу до 22 мая, передает телеканал 360. Во время допроса он сообщил, что является гражданином Таджикистана, женат и имеет трех детей. Перед арестом Юсуфзода работал на стройке в статусе разнорабочего и, возможно, имел временную регистрацию в России, хотя не смог вспомнить адрес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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