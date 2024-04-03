Мать фигуранта о теракте в «Крокусе» назвала произошедшее страшным горем

Мать обвиняемого в деле о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева выразила свои соболезнования пострадавшим. Она назвала произошедшее «страшным горем» и выразила сочувствие родственникам погибших и пострадавших.
«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — заявила Нарзуллаева. Ее слова передает РИА Новости.
Басманный суд Москвы отправил Юсуфзоду под стражу до 22 мая, передает телеканал 360. Во время допроса он сообщил, что является гражданином Таджикистана, женат и имеет трех детей. Перед арестом Юсуфзода работал на стройке в статусе разнорабочего и, возможно, имел временную регистрацию в России, хотя не смог вспомнить адрес.
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