Что известно о десятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали за неповиновение полиции

01 апреля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Десятого обвиняемого в нападении на «Крокус сити холл» доставили в суд для ареста Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Десятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода был арестован в марте на 12 суток за неповиновение полиции. Позднее выяснились его связи с террористами, совершившими нападение 22 марта. Следственный комитет РФ запросил арест, а также Юсуфзоду обвинили в совершении теракта. URA.RU рассказывает о том, что о нем известно. Якубджони Юсуфзода был арестован в марте на 12 суток за неповиновение полиции По данным Shot, 25 марта Якубджони Юсуфзода увидел патрульную машину, и решил бежать. Тогда сотрудники полиции потребовали его остановиться, но он не слушал их и пытался скрыться, а при задержании оказывал активное сопротивление. На допросе Юсуфзода рассказал, что убегал от полицейских, потому что боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил. Про пособничество террористам он ничего не сказал. В итоге, его арестовали на 12 суток за неповиновение полиции. Как Юсуфзода помогал террористам в «Крокусе» Позднее выяснились связи Якубджони Юсуфзоды с террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл». По имеющейся у СК информации, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. При этом, часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления, передает RT. Юсуфзоде было предъявлено обвинение 1 апреля СК 1 апреля попросил Басманный суд арестовать Якубджони Юсуфзоду. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой). Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме. Обвиняемый не возражал. Личная жизнь Юсуфзоды По данным telegram-канала «Осторожно, Москва» Юсуфзода родился в 1998 году в Таджикистане. Мужчина женат, у него трое несовершеннолетних детей. В России он неофициально работал разнорабочим. В канале отмечают, что Юсуфзода зарегистрирован на территории России, однако не помнит где именно. Мужчина ранее не был судим, в суде общается с помощью переводчика. Кто еще арестован по делу о теракте в «Крокусе» Новость по теме Почему террористы согласились на преступление в «Крокусе»: первые показания задержанных. Видео Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. На сегодняшний день следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам, девять из них уже арестованы, включая четырех предполагаемых исполнителей. 29 марта в СИЗО был отправлен девятый фигурант, который, по версии следствия, причастен к финансированию террористов. 23 марта, на следующий день после теракта, ФСБ сообщала о задержании 11 человек в рамках уголовного дела. URA.RU ранее подробно рассказывало о деталях биографии террористов, непосредственно принимавших участие в стрельбе, а также о том, почему они пошли на преступление. Позднее Следком попросил суд об аресте родственников Исломовых. О деталях их биографии — агентство также писало в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода был арестован в марте на 12 суток за неповиновение полиции. Позднее выяснились его связи с террористами, совершившими нападение 22 марта. Следственный комитет РФ запросил арест, а также Юсуфзоду обвинили в совершении теракта. URA.RU рассказывает о том, что о нем известно. По данным Shot, 25 марта Якубджони Юсуфзода увидел патрульную машину, и решил бежать. Тогда сотрудники полиции потребовали его остановиться, но он не слушал их и пытался скрыться, а при задержании оказывал активное сопротивление. На допросе Юсуфзода рассказал, что убегал от полицейских, потому что боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил. Про пособничество террористам он ничего не сказал. В итоге, его арестовали на 12 суток за неповиновение полиции. Позднее выяснились связи Якубджони Юсуфзоды с террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл». По имеющейся у СК информации, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. При этом, часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления, передает RT. СК 1 апреля попросил Басманный суд арестовать Якубджони Юсуфзоду. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой). Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме. Обвиняемый не возражал. По данным telegram-канала «Осторожно, Москва» Юсуфзода родился в 1998 году в Таджикистане. Мужчина женат, у него трое несовершеннолетних детей. В России он неофициально работал разнорабочим. В канале отмечают, что Юсуфзода зарегистрирован на территории России, однако не помнит где именно. Мужчина ранее не был судим, в суде общается с помощью переводчика. Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. На сегодняшний день следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам, девять из них уже арестованы, включая четырех предполагаемых исполнителей. 29 марта в СИЗО был отправлен девятый фигурант, который, по версии следствия, причастен к финансированию террористов. 23 марта, на следующий день после теракта, ФСБ сообщала о задержании 11 человек в рамках уголовного дела. URA.RU ранее подробно рассказывало о деталях биографии террористов, непосредственно принимавших участие в стрельбе, а также о том, почему они пошли на преступление. Позднее Следком попросил суд об аресте родственников Исломовых. О деталях их биографии — агентство также писало в материале.