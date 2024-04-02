Моор объявил начало пожароопасного сезона в тюменских лесах

В Тюменской области с 5 апреля начнет действовать пожароопасный сезон. Об этом в своем telegram-канале объявил губернатор региона Александр Моор.
«С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», заявил Моор.
Сообщается, что вовремя пожароопасного сезона будет запрещено разводить костры, использовать мангалы и жаровни, использовать открытый огонь на торфяниках и заправлять автомобили с включенными двигателями. Ранее URA.RU рассказало, что Авиалесоохрана ожидает самую сложную ситуацию с пожарами в регионе в конце весны.
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В Тюменской области с 5 апреля начнет действовать пожароопасный сезон. Об этом в своем telegram-канале объявил губернатор региона Александр Моор. «С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», заявил Моор. Сообщается, что вовремя пожароопасного сезона будет запрещено разводить костры, использовать мангалы и жаровни, использовать открытый огонь на торфяниках и заправлять автомобили с включенными двигателями. Ранее URA.RU рассказало, что Авиалесоохрана ожидает самую сложную ситуацию с пожарами в регионе в конце весны.