02 апреля 2024

Моор объявил начало пожароопасного сезона в тюменских лесах

Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области вводится с пятого апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
Во время пожароопасного сезона мангалы попадут под полный запрет Фото:

В Тюменской области с 5 апреля начнет действовать пожароопасный сезон. Об этом в своем telegram-канале объявил губернатор региона Александр Моор.

«С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», заявил Моор.

Сообщается, что вовремя пожароопасного сезона будет запрещено разводить костры, использовать мангалы и жаровни, использовать открытый огонь на торфяниках и заправлять автомобили с включенными двигателями. Ранее URA.RU рассказало, что Авиалесоохрана ожидает самую сложную ситуацию с пожарами в регионе в конце весны.

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В Тюменской области с 5 апреля начнет действовать пожароопасный сезон. Об этом в своем telegram-канале объявил губернатор региона Александр Моор. «С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», заявил Моор. Сообщается, что вовремя пожароопасного сезона будет запрещено разводить костры, использовать мангалы и жаровни, использовать открытый огонь на торфяниках и заправлять автомобили с включенными двигателями. Ранее URA.RU рассказало, что Авиалесоохрана ожидает самую сложную ситуацию с пожарами в регионе в конце весны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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