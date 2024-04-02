Моор объявил начало пожароопасного сезона в тюменских лесах

Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области вводится с пятого апреля

03 апреля 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Во время пожароопасного сезона мангалы попадут под полный запрет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области с 5 апреля начнет действовать пожароопасный сезон. Об этом в своем telegram-канале объявил губернатор региона Александр Моор. «С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», заявил Моор. Сообщается, что вовремя пожароопасного сезона будет запрещено разводить костры, использовать мангалы и жаровни, использовать открытый огонь на торфяниках и заправлять автомобили с включенными двигателями. Ранее URA.RU рассказало, что Авиалесоохрана ожидает самую сложную ситуацию с пожарами в регионе в конце весны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области с 5 апреля начнет действовать пожароопасный сезон. Об этом в своем telegram-канале объявил губернатор региона Александр Моор. «С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона», заявил Моор. Сообщается, что вовремя пожароопасного сезона будет запрещено разводить костры, использовать мангалы и жаровни, использовать открытый огонь на торфяниках и заправлять автомобили с включенными двигателями. Ранее URA.RU рассказало, что Авиалесоохрана ожидает самую сложную ситуацию с пожарами в регионе в конце весны.